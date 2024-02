Anna Wintour zaczęła wprowadzać do brytyjskiego "Vogue’a" odważne zmiany, szybko doprowadzając do wzrostu jego nakładu, ale w 1987 roku wróciła do Nowego Jorku i objęła stanowisko redaktor naczelnej pisma wnętrzarskiego "House & Garden", do którego wprowadziła zresztą, ku niezadowoleniu czytelników, tematykę modową. "Vogue" był jej jednak pisany - w 1988 roku dopięła wreszcie swego i zaczęła pracę na stanowisku redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji pisma. To ona, oziębła i piekielnie ambitna profesjonalistka uczyniła z niego prawdziwą "biblię mody", wyznaczającą trendy i kanon piękna. Od początku znana była też z mocno kontrowersyjnych decyzji - na okładkach pisma zaczęły pojawiać się, często skandalizujące, celebrytki, zastępując najsłynniejsze modelki świata.