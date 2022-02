Maffashion zaprosiła swoich instagramowych fanów do zabawy w "prawda czy fałsz". Gwiazda na pytania internautów dotyczących jej życia nie odpowiadała jednak tylko jednym słowem, ale starała się rozwijać kolejne podsuwane jej tematy. Julia Kuczyńska została m.in. zapytana, czy żałuje, że nie jest już w związku z gwiazdą YouTube’a, Cezarym Jóźwikiem, który był jej chłopakiem przez kilka lat.

"Fałsz. I gwoli jasności, bo nieustannie pojawiają się o to pytania, z Czarkiem zerwaliśmy rok przed oficjalnym, publicznym rozstaniem" - wyjaśniła Maffashion.

Maffashion zdradziła fanom kulisy szokującego rozstania: "Nie wyszło"

To, że Kuczyńska i Jóźwik ogłosili koniec swojego związku dopiero w październiku 2019 roku, wywołało jednak pewne nieporozumienie. Chwilę później w mediach pojawiły się bowiem informacje że Julia spotyka się z Sebastianem Fabijańskim. Stąd wzięły się spekulacje, że przez jakiś czas influencerka prowadziła podwójne życie. Teraz jednak dowiadujemy się, że życie sercowe Maffashion aż tak "dynamiczne" nie było.

"Daliśmy sobie z Czarkiem drugą szansę, chcieliśmy popracować nad tym, co przestało grać. Nie wyszło. Jak dorośli (lubiący się)ludzie pogadaliśmy i uznaliśmy, że nie ma sensu, że już od dłuższego czasu to nie miłość, tylko przyjaźń. Rozstaliśmy się definitywnie" - wyjaśniła Kuczyńska.



"Postanowiliśmy rozstanie potwierdzić osobiście. Na własnych zasadach i tak, żeby wyszło to od nas. Dlaczego? Otóż dlatego, że kiedy pojawiły się plotki o naszym rozstaniu rok wcześniej, nauczyliśmy się przeróżnych rzeczy. Ludzie wymyślali powody, snuli domysły, pisali swoje historie, niekiedy obrażali, pytali. To było przykre doświadczenie" - zwierzyła się Julia, zaznaczając, że nie chce już więcej nawiązywać do tego tematu.





Z obecnym partnerem Julia jest zaręczona. We wrześniu 2020 r. powitali na świecie syna. Mimo to Maffashion nie śpieszy się, by stanąć na ślubnym kobiercu. Niedawno zadeklarowała, że jeśli sformalizuje swój związek, to dopiero za 10-15 lat i poprzestanie na ślubie cywilnym.

