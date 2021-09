Magda Gessler pokazała zdjęcie prosto z garderoby. Tak wygląda bez makijażu!

68-letnia Magda Gessler pomimo upływu lat, wciąż potrafi wywrzeć na fanach wrażenie swoim wyglądem.

Znana restauratorka często bywa nazywana "kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu", ponieważ uwielbia barwne stylizacje i masywną biżuterię, która pozwala jej się wyróżnić z tłumu.

Fani uwielbiają ją jednak niezależnie od tego, co ma na sobie, czego dowodem jest m.in. ostatnia fotka z garderoby.

Magda Gessler pokazała się swoim followersom bez makijażu.



Naturalna Magda Gessler. Nie wstydzi się pokazać bez makijażu

Instagram Post

"piękna jak zawsze", "jak zwykle przecudnie" - komplementowali Magdę Gessler w komentarzach jej fani w mediach społecznościowych.



Jak widać, brak makijażu u idolki zupełnie im nie przeszkadzał. Zwrócili jednak uwagę na coś zupełnie innego, a mianowicie na to, co w swojej garderobie piła znana restauratorka.



"kawusia i sok pomarańczowy?" - pytali ze zdziwieniem.



Wy też od czasu do czasu stawiacie na takie nietypowe połączenia?



Reklama

Czytaj również:



Olga Bołądź pokazała brzuch. Fani zaskoczeni!



Księżna Kate jest w ciąży. Królewski ekspert przerwał milczenie



Zobacz także: