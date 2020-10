Magda Gessler wspiera kobiety i przedsiębiorców

Magda Gessler znana jest z dużej aktywności w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje w tym momencie aż milion użytkowników!

Zdjęcie Magda Gessler podzieliła się przemyśleniami /Kamil Piklikieiwcz /East News

Restauratorka chętnie pokazuje w sieci, jak spędza wolny czas, dzieli się zdjęciami dzieci oraz ukochanego męża Waldemara, ale także zabiera głos na tematy społeczno-polityczne.

Pani Magda jest wśród kobiet, które wsparły protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. Na Instagramie zamieściła zdjęcie, do którego pozuje z czerwoną błyskawicą, narysowaną na dłoni. Gessler odesłała też do słów swojej córki - Lary, która także poparła protesty.

Gessler odniosła się także do decyzji polityków w sprawie zamknięcia restauracji. Zrobiła to oczywiście w swoim stylu, nagrywając z synem Tadeuszem zabawny filmik.

Pod nagraniem restauratorka napisała:

- Z Tadeuszem spotkanie daje nam dużo siły i nadziei. Życzymy wszystkim restauratorom siły do przetrwania tego dla nas już b. ciężkiego czasu. To co nas spotyka jest niesprawiedliwe do bólu i krzywdzące. Czy tłumy w innych przestrzeniach komercyjnych są bezpieczne gdzie wszyscy kumulują sie przy gofrach czy parówkach! I jeszcze jeden kopniak dla naszej branży (pis. oryg.).

Fani dziękowali pani Magdzie za wsparcie w komentarzach, a jej zdjęcia znów polubiły tysiące osób.



Zgadzacie się z jej wypowiedziami?



