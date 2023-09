Marcelina Zawadzka publikuje zmysłowe zdjęcia. Komentarze fanów mówią same za siebie

Jennifer Lopez w objęciach męża. Postawiła na luźną stylizację

Paweł Deląg. O gwiazdach kina zachodniego, z którymi zagrał i pasji reżyserowania filmów

Anita Sokołowska o uczciwości. "Nie bójcie się iść za głosem intuicji"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na czerwonym dywanie najwybitniejsi polscy artyści

18 września oficjalnie rozpoczęło się jedno z najważniejszych polskich wydarzeń filmowych - 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Już pierwszego dnia na czerwonym dywanie pojawiło się sporo znanych i cenionych gwiazd m.in. Ewa Kasprzyk, Marianna Zydek, Aleksandra Popławska, Andrzej Seweryn, Gabriela Muskała, Katarzyna Herman, Jan Holoubek, Magdalena Różczka i Sebastian Stankiewicz.

W gdyńskim teatrze nie mogło również zabraknąć wybitnej aktorki - Magdaleny Cieleckiej, o której w ostatnim czasie zrobiło się głośniej za sprawą serialu kryminalnego "Chyłka". W przeszłości występowała natomiast w wielu innych wysoko ocenianych produkcjach. Na tegorocznym festiwalu w Gdyni promowała film pt. "Lęk" - zagrała w nim jedną z głównych ról. Cielecka jak zawsze przykuwała uwagę - również z uwagi na dosyć oryginalną, ale bardzo modną stylizację.

Reklama

Zobacz też: 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Gala otwarcia

Magdalena Cielecka zaskoczyła oryginalną stylizacją w Gdyni. Pojawiła się cała na czarno

Aktorka tego dnia postawiła na czarny total look. Wybrała czarną, dopasowaną bluzkę, i długą, sięgającą do kostek, połyskującą narzutkę w tym samym odcieniu. Uwagę zwróciły również jej skórzane spodnie z wysokim stanem. Były to tzw. kuloty - rozszerzane dołem, o długości sięgającej za kolano.

Zdjęcie Aktorka postawiła na czarny total look, który przełamała złotą biżuterią i nieco jaśniejszymi butami / AKPA

Na stopy założyła natomiast ciemnoszare szpilki, a w ręku trzymała czarną kopertówkę. W kwestii dodatków, aktorka zdecydowała się na jeszcze na złotą bransoletkę.

Zdjęcie Cielecka wybrała skórzane, czarne spodnie w długości sięgającej za kolana. Ten fason będzie bardzo modny jesienią / AKPA

Czytaj także: Magdalena Cielecka jest ikoną stylu. Jednak jej fryzura wzbudza emocje

Do kiedy potrwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni?

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczął się w poniedziałek i potrwa jeszcze do soboty - 23 września. Podczas sześciu dni konkursu widzowie będą mogli obejrzeć najnowsze krajowe produkcje, z kolei twórcy tych dzieł zawalczą o statuetki Złotych i Srebrnych Lwów.