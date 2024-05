Spis treści:

Magdalena Cielecka od lat znajduje się w gronie najpopularniejszych aktorek filmowych i serialowych. Na swoim koncie ma wiele niezapomnianych ról, w tym w filmie "Samotność w sieci", czy cieszących się ogromną popularnością serialach "Czas honoru", "Magda M." czy "Hotel 52".

Cielecka słynie również z oryginalnych stylizacji - na premierach czy branżowych eventach zazwyczaj kradnie show. Trudno się dziwić - gwiazda wręcz słynie z wyczucia stylu.

Magdalena Cielecka olśniewa w oryginalnej stylizacji. Patrzcie tylko na spodnie

Magdalena Cielecka zachwyciła styliziacją Pawel Wodzynski/East News East News

Tym razem zadała szyku na imprezie magazynu K-MAG, podczas której zostały przyznawane przez niego nagrody Moskity.

Cielecka postawiła na elegancką i oryginalną stylizację. Jak to w przypadku aktorki bywa, nie zabrakło mocnego akcentu - gwiazda założyła cekinową, połyskującą bluzkę, do której dobrała czarne spodnie kuloty. To właśnie one stanowiły najmocniejszy akcent całej stylizacji i dodały jej "charakteru". Aktorka całość uzupełniła luźnym płaszczem, niewielką torebką i sandałkami na obcasie. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Modne spodnie 2024: kuloty. Jak je nosić?

Wiosną i latem 2024 nosimy dżinsy z wysoką talią i szerokimi nogawkami, dzwony czy kuloty. Tak, spodnie, które uchodzą za dość "trudne".

Okazuje się jednak, że pasują do wielu stylizacji i jak widać na przykładzie Cieleckiej - mogą stanowić mocny akcent każdej stylizacji. W tym sezonie najmodniejsze są kuloty na tyle szerokie, by trudno było rozróżnić, czy to spodnie czy spódnica. Oprócz klasycznych, czarnych kulotów, na topie są również te w mocnych kolorach, takie jak czerwień czy malachit. Kobiety lubiące się wyróżniać mogą wybrać printy takie jak np. panterka.

Kuloty wróciły do łask. Są w gronie najmodniejszych spodni na wiosnę/lato 2024 123RF/PICSEL

Jak nosić kuloty? Spodnie świetnie prezentują się z sneakersami, trampkami czy innymi butami na płaskiej podeszwie. Drobna uwaga: w takim zestawieniu mogą skracać nogi. Jeśli chcesz tego uniknąć, wybierz czółenka, botki lub szpilki.

Latem możesz je nosić do sandałów czy klapek na grubszej podeszwie. Kuloty to spodnie w klimacie retro, dlatego świetnie komponują się z kwiatami, groszkami, paskami. Warto jednak pamiętać, by góra stylizacji była dopasowana. Dzięki temu, nasz look zachowa odpowiednią równowagę. Stylizację w kulotami w roli głównej najlepiej uzupełnić niewielką torebką, a nawet kopertówką.

W chłodniejsze dni na wierzch możesz założyć ramoneskę, płaszcz lub przylegającą marynarkę.

