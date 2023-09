Maja Ostaszewska obchodzi 51 urodziny. Zdradziła jak będzie je świętować

Maja Ostaszewska urodziła się 3 września 1972 roku, dziś kończy 51 lat. Aktorka na swoim profilu w serwisie Instagram, gdzie obserwuje ją 394 tysiące osób, zdradziła, że dzisiejszy dzień zamierza spędzić z rodziną. Natomiast już jutro wylatuje na 80 Międzynarodowy Festiwal w Wenecji:

“jutro rano lecę na festiwal w Wenecji, gdzie pokaże tak ważny dla mnie film" Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska mówi “coraz lepiej rozumiem siebie i lubię się ze sobą"

Maja Ostaszewska z okazji 51 urodzin postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami na temat wieku i swojego życia. Aktorka napisała, że dobrze czuje się ze sobą i coraz lepiej rozumie samą siebie. Jednocześnie deklaruje, że uważa iż ma ogromny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość:

“Hello World! I’m 51. Czas płynie, a ja coraz lepiej rozumiem siebie i lubię się ze sobą. Dobry moment mojego życia. Są przy mnie ludzie, których kocham i czuje się kochana. Na bezradność odpowiadam działaniem. Nie uważam, ze nie mamy wpływu na rzeczywistość- mamy i to ogromny".

Aktorka zdradziła też swoje plany na najbliższą przyszłość. Czekają ją dwie premiery filmów z jej udziałem “Teściowie 2" i “Zielona granica". To właśnie na premierę tego drugiego filmu w reżyserii Agnieszki Holland leci jutro Maja Ostaszewska do Wenecji. “Zielona Granica" będzie walczyć w Konkursie Głównym o prestiżową nagrodę “Złotego Lwa". Maja Ostaszewska zapowiedziała również, że od nowego sezonu wraca na deski teatru.



Maja Ostaszewska z apelem w sprawie wyborów

Maja Ostaszewska wykorzystała post urodzinowy, by wrócić się do swoich fanów z apelem w sprawie nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Aktorka zachęca swoich obserwatorów do głosowania 15 października i prosi:

"“mam prośbę, 15 października chodźmy Wszyscy na wybory i wybierzmy demokrację, wybierzmy szacunek do drugiego człowieka, troskę o zwierzęta i miejsce, w którym żyjemy. Peace&Love".

