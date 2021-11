Małgorzata Rozenek zdradziła na jednej ze swoich relacji na InstaStories, że planuje w najbliższym czasie poważne oczyszczenie organizmu. Wszystko dlatego, że latem gwiazda folgowała sobie i jadła np. kawałki pizzy, lody i inne niezdrowe przekąski.

Podkreśliła, że nie ma w tym nic złego:



Po lecie, gdzie zdarza mi się, a to kawałek pizzy, a to coś, jakieś złe przekąski, jakieś lody… Wiadomo, jak to jest na wakacjach, więc normalne jest to, że jem dużo więcej niezdrowych rzeczy niż normalnie. I nie zamierzam sobie tego odmawiać, bo bez przesady, żyjmy jak ludzie.

Mimo to Małgorzata Rozenek postanowiła przejść na mocno restrykcyjną dietę, a jednocześnie przeprowadzić detoks organizmu.



Gwiazda programu "Perfekcyjna pani domu" zdradziła, że przez trzy tygodnie będzie jeść tylko warzywa i owoce. Okazało się też, że nie jest to jej pierwszy post tego typu - Małgorzata Rozenek decyduje się na takie oczyszczenie swojego organizmu co roku jesienią. Dlaczego akurat wtedy?





Jestem absolutną zwolenniczką takiego oczyszczania organizmu. A jesień dlatego, że owoce i warzywa, na których opiera się ten post, są najlepszej jakości. Nasycone po lecie, pełne mikro i makroelementów, witamin i wszystkich wartości odżywczych. Mają najbogatsze składy i dlatego są najlepszą bazą

- podkreślała. Mówiła również, że bardzo ceni sobie detoks "za takie oczyszczające wartości, które za sobą niesie".





Małgorzata Rozenek na restrykcyjnej diecie. Jest dobra dla jej cery!

Inną zaletą diety owocowo-warzywnej, o której wspomina Rozenek, jest poprawa stanu jej cery.





Kocham post za to, że - jak widzicie, jestem totalnie bez make-upu - oprócz tego, że na jesień robię najwięcej fotoodmładzania, moja buzia już po kilku dniach postu naprawdę bardzo ładnie się oczyszcza. Zauważam znaczną poprawę jakości skóry

- mówiła swoim obserwującym.



Zdradziła także, że poddaje się w tym czasie zabiegom kosmetycznym, które dodatkowo pozytywnie wpływają na jej cerę.





Do tego stosuję szereg zabiegów oczyszczających. Robię sobie też taki tydzień dla domu i siebie. Idę na laser. Jestem później spuchnięta, więc nie wychodzę i sprzątam

Po trzech tygodniach restrykcyjnego postu, gwiazda przez tydzień będzie z niego wychodzić i stopniowo wracać do normalnego żywienia.



