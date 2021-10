Lizzie Cundy zaskoczyła pikantnym kostiumem na Halloween!

Kim jest Lizzy Cundy?

Lizzy Cundy, 53-letnia celebrytka, modelka i prezenterka telewizyjna znana jest ze skandali i zamiłowania do operacji plastycznych.

Od dłuższego czasu przyciąga publiczność cały czas zmieniającą się twarzą i zdjęciami w swoich mediach społecznościowych, gdzie więcej odsłania, niż zasłania.



Tym razem miała doskonałą okazję, by zaskoczyć swoich wiernych fanów. Gwiazda pochwaliła się swoim gorącym przebraniem na Halloween i jak można było się spodziewać, zrobiła to w swoim stylu.



Lizzy przebrała się za diabła, a raczej za diablicę. Kostium podkreślał jej kobiece kształty, a fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



Patrząc na jej zdjęcie, trudno uwierzyć w to, że Lizzy ma 53 lata!





Instagram Post

Instagram Post

