Gwiazdy Laura Breszka zachwyciła na premierze. Mocna stylizacja Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. W ostatnim czasie celebrytka jednak nieco ograniczyła działania na Instagramie, co nie umknęło uwadze obserwatorów.

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i za pośrednictwem InstaStory stwierdziła, że wycofanie się z Instagrama jest spowodowane zmianami w jej rutynie. "[...] Pytacie co u mnie, bo rzadziej się odzywam niż zwykle, ale to dlatego, że powtarzalność mojej rutyny codziennej jest, albo boję się, że może być dla was po prostu nudna" - powiedziała.

Jak się okazuje, obecnie Małgorzata Rozenek-Majdan sporo czasu poświęca na treningi. Celebrytka podkreśliła, że jest w specyficznym okresie życia i zupełnie inaczej wyglądają jej wolne dni. Dodała, że nie chce mierzyć się z negatywnymi komentarzami i zarzutami, że przez to m.in. za mało uwagi poświęca rodzinie. "Realizuję i porwałam się na coś, co naprawdę jest ekstremalnie wymagające i chcę się do tego ekstremalnie dobrze przygotować, więc sfokusowałam się na parę tych miesięcy na działaniach prosportowych" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana przez internautów

Influencerka opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym widać, jak wykonuje jedno z ćwiczeń. Post spotkał się ze sporym odzewem ze strony internautów, ale nie wszystkim się spodobał. Pojawiło się pod nim sporo uszczypliwych komentarzy. "Patrzę na te treningi i czasem się zastanawiam jaki trener jej każe tak wymachiwać tym talerzem", "Trenujesz i trenujesz a mięśni ciągle nie widać... Zbyt mało białka w diecie", "Technika wykonania tego ćwiczenia... Tragedia. Dobrze że mój mąż tego nie widzi bo by się za głowę złapał" (pisownia oryginalna) - pisali internauci.

Pod instagramowym postem Małgorzaty Rozenek-Majdan nie zabrakło słów krytyki. Większość komentarzy jest jednak pozytywna. Fani influencerki nie kryli zachwytu nad jej kondycją i figurą. Nagranie z siłowni zdecydowanie zmotywowało ich do działania. "Małgosiu nieustannie podziwiam Twoją formę i zaczęłam robić dwa treningi dziennie", "Niesamowita Pani jest. Tytan pracy", "Wow. Podziwiam Pani formę", "Zaczynasz być moja ulubioną fit-motywacją" - czytamy na Instagramie.

