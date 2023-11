Spis treści: 01 Styl Katarzyny Cichopek

02 Katarzyna Cichopek w jesiennej stylizacji. Kurtka jest hitem

03 Pikowana kurtka: jak nosić

Katarzyna Cichopek od wielu lat znajduje się w gronie najpopularniejszych polskich gwiazd. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki roli Kingi Zduńskiej w serialu TVP "M jak miłość". Obecnie Cichopek prowadzi również program "Pytanie na śniadanie", ma również swoją markę biżuterii i kosmetyków.

Styl Katarzyny Cichopek

Zdjęcie Katarzyna Cichopek zachwyca stylizacjami / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Cichopek dla niektórych stała się też ikoną stylu. Nie bez powodu - aktorka i prezenterka chętnie chwali się swoimi modowymi wyborami. Aktorka nie obawia się łączyć klasyki z obowiązującymi trendami, a od czasu do czasu chętnie eksperymentuje. Gwiazda została nawet określona mianem "królowej letnich stylizacji".

Prezenterka stawia przede wszystkim na kobiecie i wygodne zestawy, które najczęściej możemy zobaczyć na jej Instagramie. Jej stylizacje są odpowiednie do każdej pory roku - teraz garnitury i zwiewne sukienki ustąpiły miejsca cieplejszym zestawom. Jesienią Cichopek stawia przede wszystkim na stonowane kolory. W jej szafie królują płaszcze, botki, kozaki i ciepłe kurtki.

Katarzyna Cichopek w jesiennej stylizacji. Kurtka jest hitem

Katarzyna Cichopek postanowiła zaprezentować na Instagramie kolejną propozycję jesiennej stylizacji. Trzeba przyznać, że trafiła bezbłędnie. Gwiazda postawiła na wygodny i ciepły zestaw, który sprawdzi się na listopadowe, chłodniejsze dni. Cała stylizacja jest utrzymana w stonowanych odcieniach karmelu i delikatnego, pomarańczowego odcienia. Z tego kodu kolorów wyłamuje się jedynie sweter w mocnym, fioletowym kolorze. Gwiazda dobrała do niego spodnie z prostymi nogawkami, i brązową torebkę z frędzlami. Najlepsze zostawiamy na koniec. Główną bohaterką stylizacji Cichopek jest pikowana kurtka, która króluje w jesiennych trendach.

Zimą modne będą przede wszystkim ciepłe puchówki, ale teraz jest czas ich nieco lżejszych odpowiedników. W ten trend wpisuje się kurtka, którą ma na sobie Cichopek. Jak widzimy na przykładzie jej stylizacji, pikowana kurtka to idealny wybór na co dzień. Świetnie sprawdzi się przede wszystkim w casualowych zestawach.

Prezenterka "Pytania na śniadanie" postawiła na jej krótką wersję, która przylega do ciała. Z pozoru wygląda na cienką, ale niech was to nie zmyli. Jest naprawdę ciepła, a do tego ładnie układa się na sylwetce.

Pikowana kurtka: jak nosić

Zdjęcie Pikowana kurtka to gorący trend jesieni 2023 / 123RF/PICSEL

Pikowana kurtka to jeden z niekwestionowanych hitów jesieni 2023. Niektórzy uważają, że przez znajdujący się na niej wzór, optycznie pogrubia sylwetkę. Jeśli planujesz zakup takiej kurtki, pamiętaj o kilku prostych zasadach. Pionowe pikowanie po bokach wyszczupla sylwetkę. Jeśli chcesz podkreślić talię, wybierz model z paskiem. Podczas wyboru kurtki pamiętaj o ważnej zasadzie: nigdy nie wybieraj za małego lub zbyt dużego rozmiaru - w obu przypadkach kurtka nie będzie się dobrze układała na sylwetce. Możesz też postawić na modną w tym sezonie pikowaną kurtkę oversize.

Zdjęcie Pikowana kurtka to hit jesieni 2023 / 123RF/PICSEL

Na liście najmodniejszych pikowanych kurtek znajdują się również płaszcze i długie kurtki, które sięgają do połowy uda lub połowy łydki. Są nie tylko efektowne, ale również idealnie sprawdzą się w chłodne dni. Można je łączyć z jeansami czy sukienkami.

Na liście są też pikowane kamizelki, które możemy nosić w cieplejsze dni. To praktyczne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy jest za ciepło na kurtkę.

