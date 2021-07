Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w sieci. Nawet podczas wakacji we Włoszech "Perfekcyjna pani domu" nie pozwala swoi followersom o sobie zapomnieć i codziennie publikuje w mediach społecznościowych nowe posty.



Prezenterka relaksowała się w hotelu, popijając kawę i postanowiła uwiecznić ten moment na zdjęciach.

Do fotek zapozowała w towarzystwie swojego uroczego pupila. Najmłodszy piesek gwiazdy jest rasy chihuahua i wabi się Franczeska.

Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan zachwycili się nim w komentarzach, ale nie tylko pies przykuł ich uwagę!



Krótka sukienka Małgorzaty Rozenek-Majdan

"Zaraz będzie drama o zbyt krótką mini.., ale te nogi są tego warte" - odniosła się do postu opublikowanego przez Małgorzatę Rozenek-Majdan jedna z jej fanek, nawiązując tym samym do sukienki, którą "Perfekcyjna pani domu" miała na sobie, a komentarz szybko zyskał polubiony przez innych użytkowników Instagrama.



Biała kreacja jest piękna i za sprawą długości podkreśla zgrabne nogi prezenterki, jednak można by się spierać co do tego, czy nie jest to ryzykowny wybór.



Wystarczyłby tylko jeden nieostrożny ruch, a Małgorzata Rozenek-Majdan mogłaby przypadkiem pokazać nieco więcej, niż zakładała!

