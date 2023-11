Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Gwiazdy Anna Popek zachwala odmładzającą sztuczkę. "Niewielki wysiłek, a efekt wspaniały" W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek-Majdan ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych. Jak się okazało, wszystko przez zmiany w jej codziennej rutynie. Influencerka wyznała, że jest aktualnie w specyficznym okresie życia i sporo czasu poświęca na treningi. "Realizuję i porwałam się na coś, co naprawdę jest ekstremalnie wymagające i chcę się do tego ekstremalnie dobrze przygotować, więc sfokusowałam się na parę tych miesięcy na działaniach prosportowych" - powiedziała.

Instagram Post Rozwiń

Jeden z ostatnich postów Małgorzaty Rozenek-Majdan nie wszystkim przypadł do gustu. Celebrytka na krótkim nagraniu pokazała, jak wykonuje jedno z ćwiczeń na siłowni, a na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Wielu podkreśliło, że ćwiczenie jest wykonywane niepoprawnie i z pewnością technika negatywnie wpłynie na jej kręgosłup.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan stwierdziła, że początki ze sportem nie zawsze są łatwe / Artur Szczepanski/REPORTER / East News

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak trenuje

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan znów pojawiło się nagranie z treningu. Celebrytka opatrzyła je opisem i przyznała, że początki ze sportem nie zawsze są łatwe. "Nie wstydź się nie umieć, nie wstydź się zaczynać. Początki zawsze są trudne, ale im trudniej na początku, tym większa satysfakcja na końcu" - czytamy na Instagramie.

Influencerka pod postem wyznała, że mimo niedociągnięć nie warto się poddawać. Możliwe, że ten sposób odniosła się do ostatnich negatywnych komentarzy internautów. "Na tym filmiku każdy ruch jest nietrafiony i daleko mi do poprawności, ale wcale się nie wstydzę pokazać Wam, jak to wygląda, bo każdy jakoś zaczynał. W sporcie jak i w życiu najważniejsze jest serce i to one decyduje, kto jest zwycięzcą, a kto musi jeszcze potrenować. Zaczęłam nowy cykl treningowy, ten będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. Dam z siebie wszystko. Ty też możesz" - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Instagram Rolka Rozwiń

Post spotkał się z odzewem fanów. Wielu przyznało, że jest dla nich ogromną inspiracją. "Pani Małgorzato, jestem pełna uznania dla Pani samozaparcia i dyscypliny, szacun!" - pisali.

