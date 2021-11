Marcelina Zawadzka narzeka na Dubaj

Marcelina Zawadzka stara się wyjeżdżać na wakacje kilka razy w roku i wygląda na to, że gwiazda skrupulatnie realizuje swój plan.

Obecnie przebywa w Dubaju, który jest coraz chętniej wybierany przez polskie gwiazdy jako kierunek wakacyjny.



Na jej profilu w mediach społecznościowych już pojawiły się zdjęcia z wypoczynku i wydać, że celebrytka nie szczędziła funduszy na ten wyjazd.



Zakupy w najsłynniejszych modowych markach, drogie restauracje i kluby, a także piękne hotele, to codzienność Marceliny w Dubaju.



"W Dubaju byłam ponad 6 lat temu. Jeździłam po pustyni crossem, buggy i autem. Widziałam bardziej Abu Zabi niż samo miasto. Wiele też się zmieniło... nie wiem na razie, co myśleć o tym mieście ale wiem, że jak ma się swoje zajawki, to wszędzie znajdziemy coś dla siebie. Dlatego jutro idę surfować" - podzieliła się kilka dni temu swoimi przemyśleniami Marcelina Zawadzka.



Wygląda jednak na to, że prócz surfowania gwiazda znalazła też inne rozrywki dla siebie i chyba jest zadowolona z wyjazdu, o którym wielu może tylko pomarzyć.



