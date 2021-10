Marcelina Zawadzka szaleje w Dubaju! Ale luksus!

Marcelina Zawadzka pławi się w luksusach

Marcelina Zawadzka ma na swoim koncie wiele wspaniałych podróży. Egzotyczne zakątki, ale też europejskie miasta stoją otworem przed głodną nowych doznań Marceliną.

Obecnie prezenterka i była miss postanowiła odwiedzić naprawdę gorące miejsce.



Udała się do Dubaju, by nieco odpocząć od polskiej jesieni. Dubaj to największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i stolica emiratu Dubaj.



Uznawane jest przez wielu za jedno z bardziej luksusowych i drogich miast na świecie. Na zdjęciach, które gwiazda publikuje w swoich mediach społecznościowych, widać, że bawi się tam doskonale i korzysta ze wszelkich atrakcji.



Nocne życie, ekskluzywne restauracje, ale także surfowanie to główne rozrywki Marceliny na bajecznych wakacjach. W komentarzach pod zdjęciami z plaży fani nie szczędzili jej słów zachwytu - nią samą, a także pięknego miejsca, w którym odpoczywa.

