Marianna Gierszewska o życiu ze stomią

Marianna Gierszewska od 15 roku życia boryka się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W związku z tym aktorka od lat żyje ze stomią.



Marianna Gierszewska na każdym kroku udowadnia, że można z nią normalnie żyć. Aktorka nie tak dawno została nawet mamą. Jej syn Ignacy przyszedł na świat 30.08.2021 roku.



Stomia pozwoliła mi żyć. Okazała się najbardziej wyjątkowym, najwspanialszym prezentem, jaki dostałam od losu. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania, mają na celu uwrażliwianie i poszerzanie świadomości dookoła ciała. Od momentu publicznego powiedzenia o stomii, staram się przedstawiać punkt widzenia, który rozumie i wspiera różne przejścia, rozmaity wygląd i tak różniące się sytuacje. Bo zdrowie nie ma jednej definicji. A dróg do tego zdrowia jest wiele...

Życie ze stomią. "A co z seksem?"

Marianna Gierszewska nie ma problemu, by głośno mówić o swojej chorobie. Na instagramowym profilu często porusza kwestię stomii. Pod ostatnim postem wyznała, że obok "czy stomia boli?", drugim najczęściej zadawanym jej pytaniem jest "a co z seksem?".



Aktorka opublikowała zdjęcie w samej bieliźnie, ale jak się okazuje, zrobiła to w słusznej sprawie. Marianna Gierszewska wpiera kampanię społeczną "Pełnosprawni w miłości", która ma na celu obalenie stereotypów związanych z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ich świat miłosny nie różni się od Twojego: osoba na wózku może mieć wspaniały seks… kobieta z protezą może mieć match’a na Tinderze… chłopak bez ręki może przeżyć swój zawód miłosny… panna młoda na wózku może zatańczyć swój pierwszy taniec… dziewczyna o kulach może nosić seksowną bieliznę… i wyglądać w niej jak milion dolarów!

Marianna Gierszewska ponadto postanowiła wrócić pamięcią do chwil, kiedy wyznała swojemu ukochanemu, że ma stomię. "Kiedy pierwszy raz powiedziałam Miłoszowi o stomii, pragnęłam, by zobaczył mnie ponad moją chorobą. Tak naprawdę, byłam przecież zwyczajnie zakochaną 18-latką, którą wyróżniało tylko jedno: cały pakiet doświadczeń" - wyznała aktorka.

I tak, życie udowadnia mi to każdego dnia. Może dzielić nas naprawdę wiele, ale pasje, uczucia, ekscytacje i namiętności … pozostają te same. W miłości przecież… wszyscy jesteśmy pełnosprawni.

Co to jest stomia?

Stomia to chirurgiczne utworzone połączenie części jelita z powierzchnią ciała. Najczęściej jest wykonywana w przebiegu leczenia m.in. nowotworu jelita grubego, chorób zapalnych lub choroby Leśniowskiego-Crohna.



Wytworzenie stomii polega na wycięciu chorej części jelita, a następnie na stworzeniu innej drogi, dzięki której pacjent będzie mógł się wypróżniać. Znajduje się ona na ścianie brzucha. Pacjent korzysta ze specjalnego worka stomijnego. Jednak nie ma kontroli nad wypróżnieniami oraz wydalaniem gazów.



