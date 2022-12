Marina Łuczenko-Szczęsna przyleciała do Kataru! Wzruszający film z przywitania

Musical z przebojami Britney Spears od czerwca na Broadwayu!

Maja Hyży obchodzi 33. urodziny. Pokazała zdjęcie z dzieciństwa Wojciech Szczęsny jest od kilku dni bohaterem wszystkich kibiców polskiej reprezentacji. W meczu z Arabią Saudyjską obronił rzut karny i pomógł nam wywalczyć cenne trzy punkty. W meczu z Argentyną zatrzymał natomiast samego Leo Messiego i to dzięki niemu polska reprezentacja gra w fazie pucharowej Mundialu w Katarze. Pierwszy raz od 1986 roku!

Polskiego bramkarza wspierają nie tylko kibice, ale także najbliżsi. Szczęsny może liczyć na swoją żonę Marinę, małego synka i przyjaciół. W samych superlatywach wypowiedział się na jego temat także ojciec, Maciej Szczęsny, z którym sportowiec od wielu lat nie utrzymuje kontaktu.

Marina opublikowała filmik z przywitania Szczęsnego z synem! Wzruszający!

W pierwszych dniach Mundialu w Katarze Marina nie mogła towarzyszyć mężowi - ich syn Liam się rozchorował, więc wokalistka postanowiła zostać w domu. Jednak gdy tylko poczuł się lepiej, oboje wyruszyli do Kataru, by osobiście zagrzewać sportowca do walki.

Na Instagramie Mariny Łuczenko pojawił się właśnie wzruszający filmik z przywitania Liama z tatą. Widać na nim, jak podekscytowany, szczęśliwy chłopiec biegnie do sportowca, który mocno go przytula. W tle słychać piosenkę Mariny "This is the moment", którą nagrała dla polskiej reprezentacji. Wzruszające prawda?

Zdjęcie Wojciech Szczęsny wita się z synkiem / Instagram

