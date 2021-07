Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski pobrali się jesienią 2020 roku i szybko ochrzczeni zostali jedną z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Podróżniczka na każdym kroku podkreślała, że wreszcie jest szczęśliwa i znalazła silnego i mądrego mężczyznę, na którym może polegać.



- Dokładnie 3 miesiące temu uciekająca Panna Młoda powiedziała Tak i zostaliśmy małżeństwem. Choć zarzekałam się, że „to nie dla mnie” to... każdy dzień jest lepszy od poprzedniego! Czyli jednak warto dać się życiu zaskoczyć - pisała Martyna w styczniu.

Niestety, to już chyba przeszłość, bo jak donosi Pudelek para rozstała się już jakiś czas temu. Decyzję o rozstaniu podjął ponoć Kossakowski i już trzy miesiące po ślubie wyprowadził się z domu. Póki co, para nie potwierdziła tych plotek, ale jeśli okażą się one prawdą, będzie to chyba jedno z najbardziej zaskakujących rozstań ostatnich lat.



