Martyna Wojciechowska to znana i lubiana dziennikarka, prezenterka, podróżniczka, autorka książek, działaczka społeczna. Swoją karierę w mediach zaczęła na początku lat 90., w programach motoryzacyjnych, potem przewodziła show "Dzieciaki z klasą", a następnie w latach 2001-2002 była prowadzącą pierwszej w Polsce edycji "Big Brothera".

Wojciechowska na swoim koncie ma ogromne osiągnięcia podróżnicze - m.in. zdobyła Mount Everest i odwiedziła wiele zakątków Ziemi, o których wiele opowiedziała w programie dokumentalnym "Kobieta na krańcu świata", realizowanym od 2009 roku. W tym przedsięwzięciu Wojciechowska przybliża widzom problemy jakie dotykają odległe od Polski miejsca - m.in. konflikty społeczne, biedę, przemoc, znęcanie się nad zwierzętami, polowania na ludzi, porusza też kwestię etyki i praw ludzkich. To za jej sprawą od 2019 roku działa fundacja "Unaweza", która to pomaga kobietom i dzieciom w Polsce, Tanzanii, Meksyku i na Madagaskarze. Działacze walczą tam o wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych, zapewniają dostęp do edukacji oraz opieki medycznej.

Działalność Wojciechowskiej sprawiła, że zaczęła być jeszcze bardziej doceniana, zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Swoje codzienne życie stara się przemycać nieco do swoich mediów społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i porusza ważne dla niej kwestie.

Ostatnio celebrytka opublikowała zdjęcie sprzed około 20 lat, na którym ma krótkie blond włosy - ułożone tak, jak wówczas dyktowały trendy. Krótka grzywka, wywinięte kosmyki i błękitne cienie do powiek przypomniały o tym, jak wyglądała podróżniczka za czasów oglądanego przez miliony Polaków "Big Brothera".

Wojciechowska pod zdjęciem zasugerowała, że chciałaby wrócić do wyglądu sprzed lat.

Za chwilę jesień już do nas zawita pełną parą, więc przygotowałam coś specjalnego na pożegnanie lata. I teraz wchodzę ja, cała na błękitno. Zgadniecie ile to zdjęcie ma lat? Dobrego dnia nam wszystkim życzę! M. P.S. Może wrócić do grzywki?! zapytała internautów

Fani zaczęli rozpisywać się w komentarzach i wyrażać swoje opinie.

Wygląda jak z czasów pierwszego Big Brothera, więc jakoś... 21?

Pamiętam te czasy! 20 lat temu jak nic!

Obstawiam 21 lat temu, ale teraźniejsza fryzura lepsza.

1995-98? Bez grzywki!

Nie, nie i nie. Nie dla grzywki, nie dla krótkich włosów i nie dla błękitu. TAK dla pięknej dojrzałej kobiety! pisali fani

Jak widać, zdaniem zdecydowanej większości followersów, podróżniczka powinna pozostać przy swojej obecnej fryzurze. Wszyscy zgadywali, że zdjęcie pochodzi z końcówki lat 90. lub też początku 2000 roku. Fani są zachwyceni, że mogą powspominać dawne czasy i panującą wówczas modę. A czy wy wyobrażacie sobie nowy look Wojciechowskiej w fryzurze sprzed 20 lat?

