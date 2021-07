Martyna Wojciechowska wydała oświadczenie o rozstaniu z Przemkiem Kossakowskim

Wczorajsza wiadomość o rozstaniu Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego spotkała się z ogromnym zaskoczeniem. Para pobrała się jesienią ubiegłego roku momentalnie podbijając serca opinii publicznej i fanów obydwojga podróżników. Bez wątpienia należeli do najcieplej przyjmowanych par show-biznesu już w 2019 roku, kiedy to miały miejsce ich zaręczyny.

Martyna wielokrotnie podkreślała, że w końcu znalazła mężczyznę, na którym może polegać. Od ceremonii minęło zaledwie kilka miesięcy, a jak się okazuje, małżeństwo jest już przeszłością.

Reklama

Choć do tej pory informacja o rozstaniu Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego była owiana tajemnicą, ostatni wpis podróżniczki rozwiał resztki wątpliwości co do tego, czy małżeństwo dalej trwa.



Instagram Post

"Jak wiecie bardzo rzadko wypowiadam się na temat mojego życia osobistego, ale w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi i licznymi spekulacjami, chciałabym żebyście usłyszeli kilka słów bezpośrednio ode mnie" - brzmi początek wpisu.



Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie.

- pisze w szczerym wyznaniu gwiazda.



Dodała, że choć minęło wiele miesięcy, wciąż towarzyszy jej smutek. Dla Martyny Wojciechowskiej jest to wyjątkowo trudny czas, dlatego poprosiła o uszanowanie jej spokoju.



Jeśli chcielibyście nas jakoś wesprzeć, to zachowajcie życzliwą ciszę.

- dodała kończąc wpis podróżniczka.



Instagram Post

Zobacz także:

Jak wyglądał związek Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego?

Małgorzata Kożuchowska pokazała zdjęcie z synkiem

Księżna Charlene jest oddzielona od dzieci!