Meghan Barton-Hanson i jej kuszące zdjęcie. Co za ciało!

Megan Barton-Hanson wywołała poruszenie na nowym, zmysłowym zdjęciu bikini udostępnionym w weekend na Instagramie.

Była 28-letnia uczestniczka programu "Love Island" pozostawiła niewiele wyobraźni w błyszczącym, białym kostiumie kąpielowym, który pokazywał jej atuty i podkreślał jej talię wiązaniami na biodrach.

Gwiazda do bikini założyła stylową, dżinsową kurtkę i wywołała poruszenie wśród swoich 1,6 miliona zwolenników.

Gwiazda reality show podkreśliła swój wygląd brzoskwiniowymi odcieniami makijażu, w tym ciepłym pomarańczowym cieniem do powiek i błyszczącą różową pomadką.

To nie pierwszy raz, gdy celebrytka wywołuje takie zainteresowanie swoją osobą. Była tancerka erotyczna, doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich wdzięków i obecnie zarabia na życie dzięki nim, pokazując swoje zdjęcia i nagrania w jednym z portali dla osób dorosłych.

Megan Barton Hanson rozgłos przyniósł udział w programie "Love Island". Widzowie pokochali jej szczerość i jej wyznanie, że zarabiała na życie jako striptizerka. Jej szczerość także dotyczyła jej orientacji - okazało się, że gwiazda jest biseksualna i publicznie walczy o normalizację biseksualizmu, dlatego też zdecydowała się wziąć udział w miłosnym show.

"Musimy dotrzeć do miejsca, w którym wszyscy czują się komfortowo, żyjąc autentycznie, ponieważ życie jest wystarczająco trudne. Jeśli mógłbym udzielić jakiejkolwiek rady młodym transpłciowym osobom, byłoby to odnalezienie prawdziwego 'ja'. Wiem, że to nie jest łatwe, ale samo bycie sobą może być tak potężne - i miejmy nadzieję, że zainspiruje innych wokół ciebie, aby zrobili to samo" - powiedziała Megan Barton-Hanson w rozmowie z "MailOnline".

