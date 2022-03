Meghan Markle nie towarzyszyła mężowi podczas ważnego wydarzenia

Gdy Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się odejść z rodziny królewskiej i opuścić Wielką Brytanię, para zachowywała powściągliwość i skupiła się na swoim życiu prywatnym.

Księżna Kate w szpitalu! Towarzyszył jej książę William Dopiero po upływie wielu miesięcy, zdecydowali się przerwać milczenie i zrobili to w głośnym programie Oprah Winfrey, opowiadając swoją wersję tego, jak wyglądało życie w rodzinie królewskiej oraz konflikt z jej członkami.

Potem okazjonalnie zabierali głos, wypowiadając się na różne tematy i pojawiając się na ważnych wydarzeniach w USA.

Teraz jednak od dłuższego czasu na próżno szukać w medialnej przestrzeni Meghan Markle. Ostatni raz Meghan Markle oficjalnie wystąpiła w listopadzie 2021 roku. Na niedawnym wydarzeniu sportowym Super Bowl w Los Angeles, książę Harry pojawił się z kuzynką, księżniczką Eugenią, a nie z żoną. To wywołało sporo plotek na temat Meghan Markle.

"Nie ma to sensu, że Meghan nie brała udziału z Harrym w tym wydarzeniu. Nie ma osoby w Kalifornii, która odrzuciłaby miejsce w lożach na Super Bowl, ale tym bardziej nie zrobiłaby tego Meghan. LA Rams to jej drużyna i grali w jej rodzinnym mieście. Meghan zawsze była dość wysportowana i uwielbia uczestniczyć w wielkich wydarzeniach, takich jak Wimbledon i US Open, więc Super Bowl pasowałby do niej bardziej niż do Eugenii" - podaje źródło "New Idea".

Powód nieobecności Meghan Markle może zaskakiwać!

Plotkuje się, że powodem tajemniczej nieobecności Meghan Markle jest... jest jej brak wywiązywania się z obowiązków!

"Ma wszystkie te wielomilionowe transakcje z dużymi markami, ale nikt jeszcze nie widział żadnej rzeczywistej treści. W Wielkiej Brytanii spekuluje się, że starli się, chcąc zebrać coś razem, aby wypełnić swoje kontrakty. Być może miała świadomość, że nie wyglądałoby dobrze być na Super Bowl, kiedy na podcasty i programy telewizyjne czekają ludzie, którym obiecuje je od ponad roku" - podaje tabloid.

