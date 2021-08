Meghan Markle przez COVID-19 nie zorganizuje czterdziestych urodzin?

Meghan ma czterdzieści lat. Urodziny obchodzi w Kalifornii

To przełomowy dzień w życiu każdego. Czterdzieste urodziny Meghan Markle także będą niezapomniane. Skromne przyjęcie w gronie najbliższych to wszystko, na co mogą pozwolić sobie w tej chwili młodzi rodzice. Nie zapominajmy, że Meghan i Harry niedawno powitali na świecie swoją córkę.



Czwartego czerwca zostaliśmy pobłogosławieni przybyciem naszej córki Lili. Jest więcej, niż mogliśmy sobie wyobrazić, i pozostajemy wdzięczni za miłość i modlitwy, które czuliśmy z całego świata Meghan i Harry

To wpis sprzed dwóch miesięcy. Dlatego nic dziwnego, że życie rodziców jej podporządkowane pod noworodka. A na skrajnym biegunie pierworodny Archie Mountbatten-Windsor, który skończył dwa lata. Jakby tego było mało, w Kalifornii ponownie zaostrza się sytuacja dotycząca COVID-19. To poważne argumenty. A może wygodna kurtyna bezpieczeństwa ze strony byłych Sussex, którzy unikają medialnego szumu i chronią swoją prywatność, dlatego informacje o czterdziestych urodzinach Meghan są pilnie strzeżone.



Reklama

Czterdzieste urodziny: Meghan organizuje skromne przyjęcie przez COVID-19

Brytyjskie media rozpisywały się na temat przyjęcia, które Meghan chciała urządzić dla 65 osób. Nad organizacją urodzinowej fety miał czuwać mistrz eventów polecany przez Oprah Winfrey- Colin Cowie. Jego nazwisko i osiągnięcia znają celebryci w Santa Barbara.

Instagram Post

Mistrz ceremonii potrafi każde wnętrze i ogród dopasować do wizji klienta. Grecki amfiteatr w ogrodzie? Stoły i dekoracje w wersji glamour, a może niezobowiązujący klimat rajskiej plaży? Z przyjęć w takiej scenerii byli zadowoleni Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez i Kim Kardashian. To mi.in. dla tych sław pracował Cowie, który od lat stara się wyprzedzać konkurencję i robi wszystko, aby spełnić marzenia swoich klientów.

Harry ekspertem od urodzinowych niespodzianek. Co przygotował na czterdzieste urodziny Meghan?

W przypadku Meghan ekspertem od niespodzianek będzie Harry. To on zadba o słodkości na stole. Tort na specjalne zamówienie został przygotowany w rodzinne cukierni w Santa Barbara. Czy będzie nawiązywał smakiem do ślubnego tortu? Kto wie? Może nuta cytryny i dzikiego bzu pojawi się na deserowych talerzykach gości. I to nie koniec niespodzianek.



Instagram Post

Wieczór pełen niespodzianek. Czterdzieste urodziny Meghan owiane tajemnicą

Wnuk Elżbiety II znany jest z niespodzianek. Wielokrotnie podczas urodzin zaskakiwał Meghan. Tym razem także planuje "porwać" żonę w romantyczne miejsce, a w okolicy takich nie brakuje. Latarnie morskie, degustacje wina na wzgórzach, gdzie stoliki otoczone są otulina lawendy lub wycieczka kajakami. Harry jest zdolny do wszystkiego.



Przecież razem przeżyli już urodziny w Afryce, na ślubie przyjaciela. Były też skromniejsze wersje po urodzeniu syna. Wówczas para postanowiła spędzić czas w rodzinnym gronie z ciastem marchewkowym w tle. Kluczowe były 39 urodziny Meghan. Rok temu para zrezygnowała z tytułu książąt Sussex i postanowiła żyć na własną rękę według własnych zasad. I tak Meghan obchodziła urodziny z dala od królewskiej rodziny, czytając kolejne niepochlebne doniesienia na swój temat.



Meghan ma za sobą trudny rok. Pogodzi się z księżną Kate?

Zdjęcie Meghan nie pojawiła się na pogrzebie księcia Filipa. Z rodziną łączą ja oziębłe stosunki / Getty Images

Prasa nie była jej wówczas przychylna. Do tego doszedł COVID-19, rodzina izolowała się w swojej willi USA. Przez rok wiele się wydarzyło. Oliwy do ognia dolał wywiad, którego Meghan i Harry udzielili w marcu. W rozmowie z Oprah Winfrey Meghan opowiadał o poczuciu "uwięzienia", myślach samobójczych i ogromnej presji, jak a była na nią wywiera przez rodzinę królewską. Nie zabrakło też wątków rasistowskich, z którymi na co dzień borykała się żona Harry’ego. Śmierć księcia Filipa miała scalić rodzinę.



Na uroczystość pogrzebu Harry poleciał sam. Meghan była w zaawansowanej ciąży. Sytuacja między braćmi była napięta... Jak jest teraz i czy książę William i księżna Kate pojawią się w Kalifornii na urodzinowym przyjęciu, czy tylko ograniczą do kurtuazyjnego wpisu w mediach społecznościowych?



Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że za pół roku czterdzieste urodziny będzie planować księżna Kate, a w czerwcu przyszłego roku czterdzieści świeczek będzie dmuchał następca brytyjskiego tronu książę William, a jak wiadomo, karma wraca... Może przy okazji urodzin warto zakopać wojenny topór?

Meghan obchodzi czterdzieste urodziny. Jak wyglądała kiedyś? 1 / 6 Meghan przeszła metamorfozę. Tak wyglądała dekadę temu. Z każdym rokiem wizerunek żony Harrego się zmieniał. Sami oceńcie jak! Źródło: Getty Images udostępnij

***



Ile pieniędzy Meghan wyda na urodzinowe przyjęcie dla najbliższych?



Jaki tort na czterdzieste urodziny będzie miała Meghan? Harry złożył zamówienie



Czy dzieci Meghan maja szansę na tron? Elżbieta II ma swoje zdanie na ten temat



Zobacz także: