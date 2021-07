Meghan Markle i Harry ochrzczą Lilibet w Wielkiej Brytanii?

Doda zdradza, ilu miała partnerów seksualnych. To „żenujące”! Meghan Markle i Harry wciąż trzymają się z dala od rodziny królewskiej. Od momentu wyprowadzki z Wielkiej Brytanii zdążyli udzielić poruszającego wywiadu u Oprah Winfrey, gdzie zdradzili kulisy całej kłótni z Windsorami.

Teraz na publikację czekają książki Harry'ego, w których wyjawi kolejne królewskie sekrety.



To tylko pogorszyło ich relacje z monarchią i nie pomogły nawet narodziny ich córki - Lilibet, która otrzymała imię po prababci.



Królowa Elżbieta II nie ukrywała tego, że nie podoba jej się zachowanie wnuka i jego żony i nie popiera wielu ich decyzji. Jednak z biegiem czasu okazuje się, że coś zaczyna się zmieniać w kontaktach Meghan i Harry'ego z rodziną królewską.



Wyszło na jaw, że chcą ochrzcić małą Lilibet w Wielkiej Brytanii, w towarzystwie członków rodziny Harry'ego, a teraz świat obiegła informacja, że córka Meghan i wnuczka królowej Elżbiety, ma szansę na zostanie królową.



Królowa Elżbieta II dopisała Lilibet do listy sukcesorów królewskiego tronu

Jak donosi "Daily Mail", siedem tygodni po narodzinach, Lilibet została dopisana do listy sukcesorów tronu Wielkiej Brytanii. Zajęła ona ósme miejsce w kolejce do tego, by władać państwem.



Oczywiście sukcesja tronu jest ustalone przez skomplikowane zasady u prawo, a nawet sama królowa nie może go złamać. Na liście znajduje się także Archie - pierworodny syn Meghan i Harry'ego i prywatne animozje nie mają tutaj wpływu na sukcesję.



Jednak jeżeli Meghan i Harry wraz ze swoimi dziećmi faktycznie zorganizują chrzciny Lilibet w Wielkiej Brytanii, to będzie to nie lada wydarzenie, które może odmienić ich kontakty z rodziną królewską.



Ostatnio cały świat śledził pogrzeb księcia Filipa, na którym zjawił się Harry. Był to pierwszy raz od długich miesięcy, kiedy to widział się z rodziną i mógł porozmawiać z bratem, z którym jest skłócony i bratową.



Zdjęcie Meghan Markle i Harry kochają swoje dzieci ponad wszystko i chcą dla nich pewnej i bezpiecznej przyszłości / Max Mumby/Indigo / Getty Images

