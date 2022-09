Meghan Markle od dłuższego już czasu nie cieszy się szczególną sympatią Brytyjczyków. Część z nich zarzuca jej, że zmanipulowała księcia Harry'ego i odsunęła go od bliskich, część, że przynależność do rodziny królewskiej miała być dla niej jedynie trampoliną do sławy, prestiżu i dużych pieniędzy.

Wszystko wskazuje na to, że teraz, po śmierci królowej Elżbiety II i ukochanej babci Harry'ego, antypatie te tylko się pogłębią - Harry nie zdążył bowiem pożegnać się z królową i coraz więcej osób obwinia o to właśnie Meghan.

Reklama

Jessica Goicoechea kusi fanów w prześwitującej sukni!

"Taniec z gwiazdami" 3 odc. 13 edycji. Czym tym razem zaskoczą nas gwiazdy? [RELACJA]

Demi Rose kusi ponętnym strojem. Tak gorącego zdjęcia nie było u niej dawno

Yazmin Oukhellou odpoczywa w Marrakeszu po tragicznym wypadku. Są zdjęcia! Gdy media podały, że stan królowej Elżbiety mocno się pogorszył i lekarze są zaniepokojeni jej kondycją, Meghan i Harry przebywali w Niemczech. Powiadomiony o złym stanie zdrowia babci, książę wsiadł w samolot i ruszył w stronę zamku w Balmoral, gdzie przebywała królowa. Niestety, nie zdążył i nie udało mu się pożegnać z monarchinią.

Gdy informacje te przedostały się do mediów, część fanów rodziny królewskiej zaczęła obwiniać o ten stan rzeczy Meghan, a wtórował im dziennikarz Piers Morgan, który pozwolił wysnuć sobie nawet tezę, iż "Harry został zachęcony do spóźnienia się przez swoją żonę, która wydaje się chcieć zniszczyć rodzinę królewską i obalić monarchię" - powiedział.

Jakkolwiek nieprawdopodobnie nie brzmią te słowa, część fanów rodziny królewskiej faktycznie zarzuca Meghan, że to przez nią i przez jej stosunek do monarchii, Harry nie zdążył pożegnać się z babcią. Brytyjskie media podają także, iż swoich antypatii do Meghan nie kryje sam król Karol III.

Zobacz również: To zdjęcie Meghan obiegło media. Polka pociesza żonę Harry'ego

Meghan Markle upokorzona podczas spotkania z poddanymi. Wiele znaczący gest!

W weekend Meghan i Harry oraz Kate i William pojawili się w Windsorze, gdzie złożyli hołd królowej i spotkali się z tłumem żegnającym Elżbietę II. Cała czwórka podchodziła do zgromadzonych osób, pocieszając ich i dziękując im za obecność, a zgromadzeni chętnie wyciągali do nich dłonie, przytulali się i okazywali im troskę. Mimo to, kamery uchwyciły moment, będący dowodem na to, że jedna osoba nie może liczyć na aż taką przychylność tłumu jak Harry, William i Kate...

Zdjęcie Książęta William i Harry z żonami w Windsorze / Pool Getty Images/Associated Press/East News / East News

Na filmiku, który znaleźć można w sieci, widać jak jedna z kobiet ostentacyjnie zignorowała wyciągniętą dłoń Meghan, okazując jej niechęć.

TikTok

Możliwe, że to tylko niechlubny wyjątek, ale faktycznie trzeba przyznać, że już dawno nie było w rodzinie królewskiej osoby budzącej aż tak skrajne emocje.

Co myślicie o postawie tej kobiety? Przesadziła czy miała prawo okazać Meghan niechęć?

Zobacz również:

Książę Harry zdradził, co dzieje się w Windsorze po śmierci Elżbiety II

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cały świat opłakuje królową Elżbietę II AFP