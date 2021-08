Meghan Markle wydała krocie na jedną rzecz dla córki! Cena zwala z nóg!

Meghan Markle rozpieszcza swoje dzieci

Meghan Markle i Harry wiodą bezpieczne i szczęśliwe życie w USA, z dala od rządów brytyjskiej rodziny królewskiej. To właśnie w Stanach Zjednoczonych znaleźli swój wymarzony dom, gdzie mieszkają razem ze swoimi zwierzętami i oczywiście dwójką dzieci.

Gdy przeprowadzili się z najpierw do Kanady, a następnie do USA, brakowało im tylko do szczęścia powiększenia rodziny.



Meghan i Harry pragnęli rodzeństwa dla Archiego. Fani również z niecierpliwością wypatrywali ciążowych krągłości. Gdy media zaczęły mieć podejrzenia, że żona Harry'ego faktycznie jest w ciąży, okazało się, że przeżyła ona najgorsze chwile w swoim życiu.



Wiele miesięcy po fakcie opowiedziała o tym, jak poroniła. Jednak Meghan zdołała uporać się z tym ciosem i wraz z Harrym podjęli kolejną próbę. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem.



Na świat w czerwcu 2021 roku przyszła córeczka pary - Lilibet i choć maleństwo jest chronione przed mediami, a rodzice zdecydowali się nie publikować jej wizerunku, to fani oszaleli na jej punkcie. Okazuje się, że nie tylko fani, ale sami rodzice również.



Nie szczędzą oni wydatków na swoje ukochane dzieci i tak ostatnio na jednym z opublikowanych nagrań internautom rzucił się w oczy szczegół wart 4 tysiące złotych. To bezowy kocyk z jednego z najsłynniejszych domów mody na całym świecie. Jest on wykonany z wełny i kaszmiru, by zapewnić małej Lilibet komfort i ciepło.



To z pewnością niejedyne dobra materialne, w które zainwestowali Meghan i Harry, by ich dzieciom żyło się lepiej.

