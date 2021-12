Melania Trump inwestuję w handel NFT

Melania Trump, gdy pełniła rolę Pierwszej Damy USA, zasłynęła ze swojej milczącej postawy i kilku wpadek jeżeli chodzi o etykietę, głównie w zakresie mody.

Kiedy Donald Trump został prezydentem w 2017 roku, często krytykowano jego żonę za różne poglądy i sytuacje, a gdy w 2021 roku odchodzili z Białego Domu, z twarzy Melanii można było odczuć ulgę, że to koniec jej służby w roli Pierwszej Damy.



Okazuje się, że żona byłego prezydenta USA wraca do wielkiego świata biznesu!



Melania Trump zapowiedziała, że wchodzi na rynek handlu NFT, czyli unikalną, cyfrową wartością. Jej tokeny będą rozliczane w kryptowalucie Solana. Była Pierwsza Dama startuje z własną platformą, a jej działalność związana ze sprzedażą NFT dotyczy dzieł sztuki.



Jedną z pierwszych transakcji będzie obraz "Melania’s Vision", którego autorem jest Marc-Antoine Coulon. Do NFT dołączony będzie plik audio, gdzie Melania wypowiada słowa: "Moja wizja to: patrz w przyszłość z inspiracją, siłą i odwagą".



Zysk ze sprzedaży ma zostać przekazany na cele charytatywne, a dokładniej rzecz ujmując, na fundację charytatywną należącą właśnie do Melanii.



Co to NFT? Czy wato interesować się kryptowalutą?

Skąd u Melanii zainteresowanie NFT? Wygląda na to, że widzi w tym doskonałe źródło zysku. Ale czym jest NFT?



Niewymienne tokeny lub NFT to unikalne fragmenty treści cyfrowych połączone z blockchainem, czyli cyfrową bazą danych, na której opierają się kryptowaluty, takie jak bitcoin i ethereum.



NFT od dawna interesują się duże marki, biznesmeni i gwiazdy, które pragną rozwijać swoje imperium.

