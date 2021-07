Monika Mrozowska znana m.in. z roli Majki w "Rodzinie zastępczej" ma obecnie 41 lat i oprócz tego, że znajduje równowagę pomiędzy życiem osobistym i karierą w show-biznesie, wie również, jak korzystać z życia.



Monika Mrozowska na wakacjach w 2021 roku

Obecnie gwiazda wypoczywa na wakacjach w egzotycznej Hiszpanii, a swoim fanom w sieci relacjonuje pobyt nad morzem.



Pogoda dopisuje, a aktorka korzysta z niej, ile może. Niedawno Monika Mrozowska postanowiła odrobinę trochę zaszaleć i za namową koleżanek wskoczyła do wody i... zdjęła górę od kostiumu kąpielowego.



Gorącą fotką podzieliła się ze swoimi followersami na Instagramie.



Monika Mrozowska kąpie sie w morzu bez góry od bikini

"WYKĄP SIĘ NA GOLASA- mówili…

BĘDZIE SUPER- mówili…

Robiłam to już przecież tyyyyle razy. Bułka. Z. Masłem.



Moją walkę o życie w 3 aktach dedykuję @basiaszmydt @kasiaharmony i @olapotykanowicz. Dzięki dziewczyny za "poleconko” Odwdzięczę się niebawem. Ps. uprzedzając komentarze, tak mam zdjęcia przodem, nie nadają się do publikacji, nie, nie udało mi się zdjąć dołu od kostiumu, bo to groziło utonięciem - wyznała Monika Mrozowska w opisie pod fotkami z kąpieli w morzu.



Wy też macie za sobą podobne przygody?

