Monika Mrozowska wprost o matkach dzieci z nowotworem. "Są pozostawione same sobie"

Monika Mrozowska w ostatnich dniach postanowiła wrócić myślami do czasów ciąży. Aktorka za pośrednictwem swojego konta na Instagramie dodała zdjęcie z etapu zaawansowanej ciąży z najmłodszym synem Lucjanem. Fotografia zamieszczona przez Mrozowską została opublikowana do góry nogami. Wszystko po to, aby podkreślić specjalny przekaz tego wpisu.

Zdjęcie Monika Mrozowska wróciła wspomnieniami do czasów swojej ciąży z najmłodszym synem. / Tricolors / East News