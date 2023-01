Na korcie odnalazła miłość. Co wiemy o życiu prywatnym Magdy Linette?

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open, osiągając tym samym życiowy sukces. Tenisistka, która przed rozpoczęciem turnieju była 45. rakietą świata, jest dziś prawdziwą gwiazdą rozgrywek. Co wiemy o jej życiu prywatnym? Jak się okazuje, na korcie Magda Linette odnalazła nie tylko miłość do tenisa.

Zdjęcie Magda Linette przygodę z tenisem rozpoczęła w wieku zaledwie 5 lat / AFP