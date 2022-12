Ana Maria Marković jest chorwacką zawodniczką, występującą na pozycji napastnika. 23-latka reprezentuje obecnie barwy szwajcarskiego zespołu Grasshoppers Zurich, z którym w poprzednim sezonie awansowała do finału krajowego pucharu. Występuje również w koszulce reprezentacyjnej. W kadrze narodowej zadebiutowała 26 listopada 2021 roku, rozgrywając do tej pory siedem spotkań i zdobywając jedną bramkę.

Ana Maria Marković zagrzewa do walki reprezentację Chorwacji

Ana Maria Marković znana jest jednak nie tylko ze swoich sportowych umiejętności. Wielu określa zawodniczkę mianem "najpiękniejszej piłkarki na świecie".

"Lubię artykuły, w których nazywana jestem najpiękniejszą piłkarką świata czy też jedną z najpiękniejszych, bo cieszę się, że jestem piękna. Ale zaczęły również pojawiać się artykuły, opisujące mniej jako najseksowniejszą. To już nie jest takie fajne" - przyznała w rozmowie ze szwajcarskim 20 Minuten Ana Maria Marković.

Urodą zawodniczki zainteresował się również "Playboy", który zaoferował jej rozbieraną sesję. Kobieta odrzuciła jednak propozycję, tłumacząc, że nigdy nie zdecydowałaby się na nagą sesję. Jako główny powód podobnej decyzji podała swoją rodzinę.

Oto najpiękniejsza piłkarka świata. Niewiarygodne kto jest jej ulubieńcem

23-latka nie stroni jednak od publikowania gorących zdjęć na Instagramie. Na jej profilu, który śledzi 1,6 mln internautów, pojawiła się fotografia, na której Ana Maria Marković zagrzewa do walki na Mundialu w Katarze reprezentację swojego kraju.

"Jestem z ciebie dumna" - napisała pod zdjęciem, na którym pozuje w skąpych majtkach od bikini i koszulce chorwackiej reprezentacji.

Co ciekawe, piłkarskim idolem Any Marii Marković nie jest żaden z chorwackich zawodników. W jednym z wywiadów przyznała, że jej ulubieńcem jest... Robert Lewandowski. To na nim ma się wzorować, wychodząc na boisko. Zaskoczeni?

