38-letnia Natalia Siwiec ma w Polsce wielu fanów. Seksowna fotomodelka, którą dziewięć lat temu okrzyknięto "Miss Euro 2012", wciąż jest niezwykle atrakcyjną kobietą, a jej profil na Instagramie obserwuje aż milion i 354 tysiące osób.

Znana celebrytka potrafi nieźle podnieść temperaturę, wrzucając do sieci gorące fotki, do których pozuje najczęściej w seksownych kostiumach kąpielowych lub modnych sukienkach.

Najczęściej jej stylizacje bardzo podobają się fanom, jednak ostatnio Natalia Siwiec podzieliła swoich followersów.

Zaliczyła wpadkę?

Natalia Siwiec podzieliła fanów. Dół kostiumu wygląda jak pampers?

Natalia Siwiec tym razem zapozowała do zdjęć w dwuczęściowym kostiumie plażowym w jasnym kolorze, który pięknie kontrastował z jej opalenizną.



Wielu fanów doceniło wybór stroju, ponieważ im również się spodobał, ale niestety sporo było też osób, które postanowiły skrytykować wakacyjną stylizację celebrytki.



Użytkownicy Instagrama mieli podzielone zdania co do tego, czy fotomodelka dobrze wygląda w kostiumie, który wybrała.



"Ten dół trochę wygląda jak pampers", "pieluchomajtki" - bezlitośnie krytykowała w komentarzach Natalię Siwiec część fanów, podczas gdy inni pisali, że w jasnym stroju prezentuje się ona naprawdę pięknie.



A co wy sądzicie o tej stylizacji?



