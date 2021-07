Nicole Scherzinger baluje na wakacjach z ukochanym!

Gwiazdy

Nicole Scherzinger jest jedną z ciężej pracujących gwiazd zagranicznego show-biznesu. Dlatego teraz wraz z ukochanym postanowiła nieco odpocząć i wybrali się w podróż do Portugalii i Włoch. Europa bardzo przypadła im do gustu, co widać na zdjęciach, które gwiazda publikuje w swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie Nicole Scherzinger kocha odpoczywać aktywnie i tym razem wybrała się zwiedzać Europę / TM/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images