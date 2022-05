Nicole Scherzinger baluje na jachcie w Meksyku! Co za zdjęcia

Nicole Scherzinger, choć nie jest już tak popularna, jak niegdyś, to wciąż może liczyć na zainteresowanie ze strony swoich wiernych fanów. To właśnie dzięki mediom społecznościowym ma z nimi stały kontakt i jej profil obserwuje w sieci już ponad 5 milionów internautów.

Ta zawrotna liczba obserwujących świadczy tylko o tym, że popularność Nicole Scherzinger ma się doskonale i nic w tym dziwnego. Choć nieco mniej jej w show-biznesowym życiu, to gwiazda wciąż zachwyca chociażby niesamowitą urodą, co przyciąga nowych fanów.

Piękna Nicole Scherzinger ma egzotyczny typ urody i wielu uważa ją po prostu za olśniewająco piękną, do tego trudno oderwać wzrok od jej ciała bogini.

Gwiazda "The Pussycat Dolls" ma 43 lata i ciało 20-latki, co wprawia w osłupienie jej fanów. Właśnie teraz przy okazji wakacji w Meksyku, piosenkarka pokazała zdjęcia z ekskluzywnego jachtu, na pokładzie którego wypoczywa, do których pozuje w skąpym bikini.

Opalone, umięśnione ciało Nicole Scherzinger wzbudziło zachwyt internautów, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i nie ma w tym nic dziwnego.

