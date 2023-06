Harry i Meghan się rozwodzą?

Gwiazdy Książę Harry nie krył frustracji podczas procesu. Brytyjska prasa przeanalizowała jego zachowanie Po tym, jak Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej, ich twarze widnieją na pierwszych stronach gazet, nie tylko tych brytyjskich.

W ostatnim czasie coraz głośniej jest o kryzysie w ich małżeństwie. Mimo że rzecznik już zdementował te informacje, to w brytyjskiej prasie co pewien czas ukazują się kolejne materiały.

Według doniesień Meghan nie nosi obrączki, a Harry ma już za sobą spotkanie z prawnikami rozwodowymi. Okazuje się, że w tle kryzysu małżeńskiego pojawia się jeszcze była dziewczyna księcia - Chelsy Davy.

Zdjęcie Nie milką pogłoski o rozwodzie księcia Harry'ego i Meghan Markle / Rex Features/EAST NEWS / East News

Książę Harry tęskni na byłą ukochaną?

Książę Harry spotykał się z Chelsy Davy od 2004 roku. Ich związek zakończył się po sześciu latach. W swojej książce wyznał, że to właśnie brytyjskie tabloidy i ich zainteresowanie nim przyczyniły się do niepowodzeń w miłości.

We wtorek 6 czerwca książę Harry pojawił się w Sądzie Najwyższym w Londynie, w którym toczy się proces przeciwko wydawcy słynnych brytyjskich tabloidów. Pozew dotyczy m.in. zdobywania przez dziennikarzy informacji w sposób nielegalny, czyli np. poprzez włamywanie się do poczty głosowej telefonów. Podczas zeznań syn Karola III wyznał, że był to jeden z czynników, który doprowadził do zakończenia jego relacji z Chelsy, co było dla niego bolesnym doświadczeniem.