Nie żyje Kamil Durczok. Kiedy pogrzeb dziennikarza?

Oficjalny komunikat w sprawie śmierci Kamila Durczoka przekazało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kamil Durczok został przyjęty do szpitala w poniedziałek o 13.45 i przekazany na oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, a następnie na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Stan pacjenta od początku określano jako bardzo ciężki, zmarł we wtorek o godzinie 4.23.





Kamil Durczok: Dziennikarz, felietonista i redaktor naczelny

Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach. W latach 1993–2006 był dziennikarzem Telewizji Polskiej, w latach 2006–2015 telewizji TVN - redaktorem naczelnym i prowadzącym "Fakty". W latach 2016–2019 pracował jako wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, był również gospodarzem programu "Brutalna prawda. Durczok ujawnia" (później pod nazwą "Durczokracja") w Polsat News. Jesienią 2021 roku uruchomił sygnowaną przez siebie aplikację "Durczokracja".

Kamil Durczok: Nagrody i wyróżnienia

Kamil Durczok przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych dziennikarzy w Polsce. Był laureatem nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarz Roku i trzykrotnym laureatem Wiktora w kategorii Wiktor Publiczności. Durczok czterokrotnie otrzymał również Telekamerę, a w 2008 roku został laureatem Złotej Telekamery. Dziennikarz otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi i Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji za 2010 rok w kategorii "Pro Publico Bono".

Kamil Durczok i Marianna Dufek: Kim jest była żona dziennikarza?

Kamil Durczok i Marianna Dufek pobrali się w 1995 roku, mają jednego syna Kamila. Małżonków łączyła wspólna pasja, oboje byli bowiem dziennikarzami - Marianna Dufek pracowała w TVP 3 Katowice, gdzie swoją karierę rozpoczynał także Durczok. Gdy dziennikarz postanowił kontynuować swoją działalność w Warszawie, żona próbowała także przyzwyczaić się do życia w stolicy. To się jednak nie udało i przez wiele długich lat małżonkowie żyli ze sobą na odległość. Ostatecznie, w 2017 roku Marianna Dufek i Kamil Durczok rozwiedli się, ale wciąż pozostawali w dobrych relacjach.



Marianna Dufek pożegnała męża wpisem na Facebooku, który ograniczyła do dwóch zdań i publikacji kilku zdjęć z czasów, kiedy byli jeszcze szczęśliwym małżeństwem.





Kamil Durczok i Julia Oleś: Historia związku

Po rozwodzie z Marianną Dufek Kamil Durczok skupił się na budowaniu związku z koleżanką z zespołu, Julią Oleś. Julia Oleś i Kamil Durczok spotykali się od 2017 roku. O ich związku było bardzo głośno i od początku budził on spore kontrowersje. Para dość szybko zaczęła pokazywać się na branżowych imprezach i nie kryła swojej relacji w sieci.



Niestety, związek nie przetrwał próby czasu i rozpadł się w 2019 roku. Chwilę później Julia Oleś wydała książkę i chociaż nie napisała tego wprost to pojawiła się w niej historia młodej projektantki tkwiącej w toksycznym związku ze skompromitowanym w aferze finansowej mężczyzną. Mężczyzną agresywnym i uzależnionym od używek. To wystarczyło, by opinia publiczna upewniła się, że Julia Oleś opisała w książce kulisy swojego życia z dziennikarzem.



Julia Oleś pożegnała Kamila Durczoka publikując na Instagramie instastories z utworem "My way" Franka Sinatry. Podpisała je jednym zdaniem: "Tak, jak prosiłeś."

Kamil Durczok na Instagramie: Ostatnie wpisy dziennikarza

Kamil Durczok w ostatnich tygodniach skupiał się na sygnowanej przez siebie aplikacji "Durczokracja" i jeszcze tydzień temu wrzucał na Instagrama fotki ze studia. Dzielił się również z obserwatorami kulisami spacerów ze swoim ukochanym psem Dymitrem czy zdjęciami przygotowanych przez siebie posiłków. Ostatni wpis pochodzi z 8 listopada. Widać na nim Dymitra towarzyszącemu dziennikarzowi w porannej kawie.





Pogrzeb Kamila Durczoka: Jest data i miejsce spoczynku

Jak poinformował na Facebooku przyjaciel dziennikarza, Witold Pustułka, pogrzeb Kamila Durczoka odbędzie się w piątek o godz.9.00 w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie, południowej dzielnicy Katowic.

