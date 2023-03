Anna Popek to nie tylko zapracowana prezenterka i dziennikarka, ale przede wszystkim spełniona i zadbana kobieta, czemu regularnie daje wyraz w swoich postach w mediach społecznościowych. Gwiazda TVP zawsze podkreśla, że praca jest jej największą pasją i motorem napędowym, jednak w codziennym życiu stara się nie zapominać o zasadach self-care. Jak udaje jej się znaleźć balans pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a chwilami wytchnienia?

Anna Popek zdradza swój sposób na wieczną młodość

Dziennikarka od lat zdradza Polkom swoje niezawodne sposoby na to, by zawsze czuć się i wyglądać świetnie. W przeszłości gwiazda namawiała nie tylko do regularnego wypoczynku i snu, ale też mniej konwencjonalnych sposobów na regenerację i odnowę.

Popek uwielbia żyć aktywnie, nie stroni od siłowni i pływania, ale niejednokrotnie wspominała również o tym, że zbawienne dla funkcjonowania organizmu i wzorcowego zdrowia mogą być nawet krótkie spacery na łonie natury. Jak widać gwiazda korzysta z szerokiej palety możliwości, a efekty widać jak na dłoni!

Anna Popek o zaletach saunowania. Przyznała się też do "postu"

W ostatnim poście na Instagramie, dziennikarka po raz kolejny zachęca Polaków do spojrzenia na siebie nieco bardziej przychylnym i troskliwym okiem oraz zaopiekowania się sobą na wiosnę. Tym razem Anna Popek zachwala efekty saunowania, jak sama napisała - to jej rytualny, wiosenny proces odnowy, na który jej ciało reaguje wyjątkowo dobrze.

Przez lata opracowałam sposób, żeby wraz z wiosną powróciły siły witalne i młodość

Tymi słowami gwiazda zaczyna swój wpis, w którym namawia swoich fanów do regularnego saunowania. Popek wylicza kilka zalet tego zabiegu. Dzięki niemu jej organizm jest oczyszczony, poprawia się krążenie, a skóra lepiej chłonie wszystkie składniki odżywcze balsamów i kremów.

Trudno nie zauważyć, że ten rytuał ma zbawienny wpływ na wygląd 54-letniej dziennikarki. Oprócz saunowania Anna Popek przyznała się do jeszcze jednego, niezwykle istotnego nawyku, który stosuje wraz z nadejściem wiosny. Jak sama podkreśla czas Wielkiego Postu to idealna okazja, by odpuścić sobie niezdrowe jedzenie i wprowadzić do jadłospisu pewne zasady. Jak się okazuje gwiazda wykluczyła na ten czas dwa zasadnicze składniki. Nie sięga ani po cukier, ani po... owoce.

Zaczynam od oczyszczania - Wielki Post temu znakomicie służy. Nie jem np. cukru, nawet owoców

Efektem takiej diety ma być kompleksowe oczyszczenia ciała z toksyn i nadmiaru cukrów prostych, a to wydaje się być kluczowym zabiegiem, jeśli chcemy latem cieszyć się piękną sylwetką i nienaganną cerą.

Pod zdjęciem w ręczniku tradycyjnie posypały się komentarze pod adresem uwielbianej gwiazdy. Komplementów nie szczędzili jej zarówno mężczyźni, jak i kobiety. "Super Pani Aniu!", "Jesteś piękną kobietą i wyglądasz fantastycznie" - to tylko mała próbka zachwytów nad wyglądem prezenterki. Podzielacie zdanie jej fanów?

Skorzystacie z porad Anny Popek na wiosenne oczyszczanie?

