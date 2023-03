Odsłoniła płaski brzuch i zdradziła, jaką dietę stosuje. W komentarzach burza!

Małgorzata Rozenek-Majdan dba o smukłą sylwetkę

Gwiazdy Dagmara Kaźmierska odsłoniła ciało w skąpym bikini. W komentarzach zawrzało Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd polskiego show-biznesu, która dobrze wie, jak ważna jest aktywność w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje posty, by docierać do szerszego grona odbiorców.

Jej instagramowy profil obserwuje już 1,5 mln osób. To właśnie tam dzieli się swoją codziennością, pokazuje zdjęcia z pracy oraz z domowego zacisza.

Na Instagramie nie brakuje również relacji z siłowni. Prezenterka nie ukrywa, że ciężko trenuje, by zachować smukłą sylwetkę. Efekty ćwiczeń pokazuje w mediach społecznościowych, a fani nie potrafią przechodzić wobec jej zdjęć obojętnie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Gwiazda "Gogglebox" schudła 30 kilogramów. Stosowała ten prosty przepis

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan poleca dietę wegetariańską

Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła opowiedzieć internautom nieco o swojej diecie. Na jej profilu pojawiła się seria ujęć w lustrze. Prezenterka zapozowała w piżamie, bez makijażu i z niedbałym kokiem na głowie. Uniosła koszulką do góry i odsłoniła płaski brzuch. Pod postem Małgorzata Rozenek-Majdan wymieniła szereg zalet diety, którą stosuje. "Najlepsza dieta? #vege. Niejedzenie mięsa to najlepsze co mogło mi się przytrafić, każdemu bardzo polecam, nawet okresowo. To uczucie lekkości, które towarzyszy diecie wegetariańskiej powoduje, że chce Ci się latać. Wiosna to dobry czas na rozpoczęcie tej przygody" - stwierdziła.

Instagram Post Rozwiń

Posty Małgorzaty Rozenek-Majdan zazwyczaj cieszą się sporym zainteresowaniem. Tak też było i tym razem. Internauci zostawili kilkaset komentarzy, ale nie wszyscy podzielili zdanie prezenterki odnośnie do niejedzenia mięsa. Podkreślali, że istotne jest spożywanie zbilansowanych posiłków. Oczywiście nie zabrakło głosów osób, które stosują dietę wegetariańską od lat i również ją polecają. Poza tym wielu nie kryło zachwytu nad figurą Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Pod postem pojawiły się również wpisy osób, które nie wierzą, że płaski brzuch jest jedynie zasługą diety wegetariańskiej. "Piękna Figura! Totalny sztos! Ale nie oszukujmy się to praca trenera personalnego, dietetyka, kucharki, 1 000 000 zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Gdyby każda z nas miała dostęp do takich luksusów i czas z pewnością wiele lasek wyglądałoby podobnie", "Niestety wydaje mi się, że oprócz diety dużo pani zawdzięcza ekspertom, którymi jest pani otoczona, zresztą sama pani nie ukrywała, że robiła wiele zabiegów na brzuch... Takie wciskanie ludziom, że jem vege i jestem idealna, jest trochę nie na miejscu...", "Parę operacji też swoje zrobiło. Nie tylko brak mięsa" - pisali internauci.

***