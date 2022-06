Ola Ciupa i jej przygoda z polskim show biznesem

Ola Ciupa od dawna gości w polskim show biznesie. Wszystko zaczęło się w w 2013 roku, kiedy to została I wicemiss Mazowsza 2013 oraz została półfinalistką wyborów Miss Polski 2013. To otworzyło jej drzwi do telewizyjnej kariery i dostała pracę jako prezenterka programu "Discostacja" na kanale iTV.

To jednak nie sprawiło, że stała się rozpoznawalna w Polsce, a występ w teledysku Cleo i Donatana do piosenki "My Słowianie". To tam w kusym stroju inspirowanym kulturą słowiańską, wiła się w rytm muzyki i ubijała masło.

Wówczas jej popularność sięgnęła zenitu i choć jej występ w tym przedsięwzięciu miał miejsce w listopadzie 2013 roku, to fani wciąż zachwycają się jej słowiańską urodą.

Od tego czasu została także DJ-ką i tym obecnie zajmuje się w swoim życiu. Dodatkowo bardzo angażuje się w prowadzenie swoich mediów społecznościowych, gdzie fani mogą śledzić także i jej prywatne życie.

To właśnie tam Aleksandra Ciupa chętnie dzieli zdjęciami z dnia codziennego i z sesji zdjęciowych. Najnowsza fotografia wywołała niemałe poruszenie fanów, a to wszystko za sprawą tego, co gwiazda miała na sobie.

Ola Ciupa w skąpym bikini. Gwiazda kocha takie stylizacje

Ola Ciupa zdecydowała się zaprezentować fanom w niezwykle skąpym, czarnym bikini. Pokaźny biust DJ-ki ledwo mieścił się w staniku, a do stworzenia dołu od tego stroju kąpielowego nie użyto zbyt wiele materiału.

W komentarzach od razu rozgorzała dyskusja i posypały się komplementy dotyczące wyglądu gwiazdy. Niektórzy jednak uważali, że celebrytka przesadziła z wycięciem majtek od stroju.

Zdaje się jednak, że Aleksandra Ciupa nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i doskonale czuje się właśnie w takim wydaniu.

