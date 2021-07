Olga Jankowska odsłoniła ciało! Odważne zdjęcie gwiazdy TVP!

Olga Jankowska, znana jako Klara z "Barw szczęścia", jest uwielbiana przez widzów. Gwiazda raczej nie szafuje doniesieniami ze swojego życia prywatnego, ale tym razem opublikowała odważne zdjęcie w bikini.



Dlaczego? Powód jest ważniejszy niż mogłoby się wydawać! Aktorka serialu "Barwy szczęścia" otwarcie podzieliła się tym ze swoimi fanami i fankami w bardzo poruszającym wpisie na Instagramie:



Olga Jankowska z "Barw szczęścia" pierwszy raz w bikini!

Jak wyznała gwiazda "Barw szczęścia", jest to dla niej przełomowy moment:



Nie jestem w stanie wyrazić, jak wiele to dla mnie znaczy pokazać się w bikini w miejscu publicznym Olga Jackowska

Olga Jankowska opowiedziała także, dlaczego zdecydowała się na taki krok. Zawdzięcza to wsparciu partnera, który wspierał ją w walce o akceptację. To dzięki niemu, jak sama podkreśla, odważyła się na pokazanie ciała w otoczeniu przyjaciół.



Ostatnie dwa lata odważyłam się na ten krok przed moimi przyjaciółmi i kilka lat temu będąc w towarzystwie zaufanych dziewuch (ale absolutnie bez zdjęć), a tak to przez wiele lat siedziałam na plaży w ubraniach albo w ogóle ich unikałam Olga Jackowska

Olga Jackowska pokazała ciało! Nareszcie polubiła siebie

Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" ujawnia, że lato zawsze było dla niej trudnym okresem, którego "nie znosiła" - właśnie przez nieakceptację swojego ciała, niezależnie od rozmiaru, jaki aktualnie nosiła. Na szczęście ten czas już minął!

W końcu mogę cieszyć się życiem w pełni i aż chce mi się płakać ze szczęścia. Wiem, że to może wydawać się płytkie, ale dla mnie to jest nadrabianie straconego czasu. Smutno mi, kiedy myślę o swojej nastoletniej wersji, która nie korzystała młodości. Smutno mi na myśl o tych wszystkich latach, które zmarnowałam na próby zmniejszenia siebie. Olga Jackowska

Olga Jankowska cieszy się swoim nowym podejściem do życia! Co teraz planuje gwiazda "Barw szczęścia"? Jej pomysł jest naprawdę przyjemny i bardzo wakacyjny! Jak?

"Teraz jestem wolna. I zamierzam spędzić ten wakacyjny czas z brzuchem wypełnionym makaronem" - oznajmiła.

Kim jest Olga Jankowska?

Olga Jankowska to piosenkarka i polska aktorka telewizyjna. Urodziła się w 1992 roku. Pierwszą pracę w filmie podjęła w wieku 14 lat, grając jedną z głównych ról w filmie "Jasne błękitne okna" Bogusława Lindy.

Grała w serialach, m. in. "Komisarz Alex" i "Samo życie". Popularność przyniosła jej rola Klary w "Barwach szczęścia". Olga Jackowska wzięła udział w trzeciej edycji programu "The Voice of Poland" - dotarła do półfinału.

