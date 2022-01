Oliwia Bieniuk jest córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. W ostatnim czasie nastolatka zyskała rzeszę fanów. Oliwia Bieniuk próbowała nawet swoich sił w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety odpadła tuż przed finałem.



Córka Anny Przybylskiej w ubiegłym roku zdała maturę, jednak nie poszła na studia tak jak jej rówieśnicy. Teraz jednak wyznała, jakie ma plany na przyszłość.



Instagram Post

Instagramowy profil Oliwii Bieniuk śledzi ponad 240 tys. osób. To tam celebrytka dzieli się z internautami swoją codziennością. Tym razem nastolatka postanowiła zaspokoić ciekawość fanów i opowiedzieć o planach na 2022 rok. Okazuje się, że chce pójść w ślady mamy i zostać aktorką.

Reklama

To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła, że planuje przeprowadzkę do Warszawy, a wszystko przez to, że chce się dostać do szkoły aktorskiej.

Instagram Post

Oliwia Bieniuk wyznała, że jest w trakcie przygotowywania się do egzaminów. "W Gdyni jestem cały czas, mieszkam w Gdyni - w swoim rodzinnym domu. Ale jest taka możliwość, że się wyprowadzę niedługo do Warszawy na stałe. Znaczy się na studia" - zapowiedziała na Instagramie.



Czytaj więcej:



Krzysztof Jackowski przeraża wizją w 2022 roku! "Aż boję się powiedzieć"



Charlotte Dawson chwali się metamorfozą! Jest nie do poznania!



Marta Karpińska pochwaliła się ciążowym brzuszkiem!



Zobacz także: