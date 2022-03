Ormiańska wizjonerka przewidziała, co nas czeka. Wraca z ważnym przesłaniem

Aida Kosojan-Przybysz i jej przepowiedź na 2022 rok. Słowa jasnowidzki się spełniają?

Aida Kosojan-Przybysz, gdy zamieszkała w Polsce, dała poznać się społeczeństwu jako artystka. W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę "Za Tobą szalałam". To jednak nie piękny głos przyniósł jej ogromną popularność, a jej... nadprzyrodzone zdolności.

Wróżka przepowiedziała śmierć Władimira Putina? Nie ona jedyna! Jak sama twierdzi, została obdarzona darem jasnowidzenia. Zanim nastał 2022 roku, ona powiedziała, że w swoich wizjach poczuła, że to będzie niezwykle ważny rok dla Polski. Rok ważnych decyzji.

"To czas, w którym będziemy podejmować ważne decyzje, moment przejścia ze starego do nowego świata, zmiany pracy, partnera czy też kraju zamieszkania. To czas przemiany wewnętrznej" - powiedziała jasnowidzka w rozmowie z "Wprost".

Przewidziała też zmiany polityczne i to, że wiele kluczowych spraw rozegra się "za zamkniętymi drzwiami". Słowa jasnowidzki można interpretować na wiele sposobów, ale sporo osób znajduje w nich sens.

Podobnie jest z jej przesłaniami, które chętnie publikuje w swoich mediach społecznościowych. Tam raczej skupia się na motywowaniu swoich odbiorców i na wsparciu duchowym.

Aida Kosojan-Przybysz w ważnym przesłaniu w trudnych czasach

Ostatnio poruszyła temat samoakceptacji, która jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka.

"Dzisiaj Dzień SAMOAKCEPTACJI. Być sobą to wielka odwaga. Być sobą to otworzyć się na swoje piękno. Być sobą to wielka sztuka nieporównywania się z innymi" - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

Te słowa wizjonerki są bardzo potrzebne jej obserwatorom, zwłaszcza teraz w tak trudnym dla wszystkich czasie, kiedy trwa wojna w Ukrainie. Wiele osób angażuje się w pomoc uchodźcom i do tego również nawiązała w najnowszym wpisie.

"Pomagając innym, poznajesz siebie. Dopiero - niosąc innych na swoich ramionach - zdajesz sobie sprawę, jaką masz siłę, jaką masz moc. Dopiero wtedy uświadamiasz sobie, ile nagromadzonego dobra leży na półkach w spiżarce Twojej duszy" - zwróciła się do swoich obserwatorów jasnowidzka.

Fani nie szczędzili jej pod tym wpisem ciepłych słów oraz podziękowań:

"Dziękuję, za uświadomienie sobie tego, bo bywamy dla siebie okrutnie krytyczni i zapominamy, jaka w nas potęga".

