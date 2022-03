Typowe odkrycie — zaskakująca treść

Rosa i Peter Beckerton'owie na zlecenie klient odnawiali starą sofę. W trakcie renowacji tapicer odkrył list datowany na 23 lutego 1969 roku. Choć podczas odnawiania starych mebli małżeństwo niejednokrotnie odnajdywało różne ciekawe przedmioty, to jednak treść korespondencji wprawiła ich w osłupienie.

Autorka z przeszłości przewidziała naszą teraźniejszość

Autorką listu jest jedenastoletnia dziewczynka, która napisała go w ramach szkolnego zadania — świadczą o tym poprawki naniesione czerwony długopisem przez nauczyciela. Uczennica pisze z perspektywy dwudziestojednolatki, która żyje u progu lat 80. i opisuje swoją rzeczywistość. Wiele z pomysłów dziewczynki okazało się trafnych i choć pojawiły się nieco później, niż zakładała, wszyscy dzisiaj z nich korzystamy.



Zdjęcie Przyszłość widziana oczami dziecka w latach 60 okazała się zaskakująco prawdziwa / The Sun / Facebook

Smartfon, zamek elektromagentyczny i guma do żucia zamiast jedzenia

W liście dziewczynki możemy przeczytać między innymi o pilotach do telewizorów. W jej czasach, aby zmienić kanał należało podejść do odbiornika i wcisnąć odpowiedni guzik lub przekręcić pokrętło (w zależności od modelu). Według autorki listu w latach 80. telewizory będą wielkimi ekranami, a przyciski do sterowania nimi będą wbudowane w oparcia foteli. Choć piloty telewizyjne nie są częścią mebli, to mimo wszystko są formą realizacji idei zmiany kanałów tv na odległość.

Brytyjska nastolatka pisała również, że w domach będą elektryczne drzwi, które można będzie otworzyć przy pomocy guzika — ten pomysł doskonale odzwierciedlają zamki elektromagnetyczne.

Najbardziej zaskakującym pomysłem dziewczynki były telefony. Podobnie jak urządzenia w latach 60. miały mieć kwadratowy kształt, ale w przyszłości ich standardowym wyposażeniem będą ekrany, które pozwolą nie tylko słyszeć, ale również widzieć rozmówcę. Analogia do współczesnych smartfonów i platform wideo pozwalających prowadzić rozmowy jest uderzająca.



Jeden tylko wynalazek z listu jedenastolatki nie istnieje jeszcze współcześnie — guma do żucia, która zastępuje tradycyjne jedzenie. Autorka oczami wyobraźni widziała, jak podczas żucia żołądki się wypełniają, a ludzie nie czują głodu, ale smak potraw owszem.

Tajemnicza autorka listu

List jedenastolatki do dziś rozgrzewa wyobraźnie brytyjskiej opinii publicznej. Odkrycia dokonano w 2021 roku, od tego czasu para tapicerów i dziennikarze poszukują dziewczynki. Pomimo publikacji w portalach społecznościowych oraz wielu brytyjskich mediach list nadal pozostaje anonimowy. Autorka (jeśli nadal żyje) ma już ponad 60 lat, wielu zastanawia się, czy kobieta nadal tak trafnie przewiduje przyszłość i co mogłaby nam o niej powiedzieć.



