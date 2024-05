Dorota Gardias to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która swoją karierę w mediach rozpoczęła jako prezenterka pogody w TVP3 Lublin. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i charyzmie szybko zdobyła popularność, a w 2006 roku dołączyła do TVN, gdzie zyskała szeroką rozpoznawalność jako pogodynka.



Dorota Gardias aktywnie udziela się w swoich mediach społecznościowych, w których nie tylko dzieli się swoim życiem zawodowym, ale również promuje zdrowy tryb życia poprzez dietę i aktywność fizyczną.



W 2021 roku dziennikarka zmagała się z nowotworem piersi. Przeszła wówczas operację, która zakończyła się pomyślnie, a to doświadczenie uświadomiło ją, jak ważne jest dbanie o zdrowie i regularne badania.