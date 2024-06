Jane Seymour

Jane Seymour debiutowała na wielkim ekranie w 1969 roku, ale popularność przyniosła jej rola dziewczyny Jamesa Bonda w filmie Guya Hamiltona "Żyj i pozwól umrzeć" z 1973 roku. Na swój największy zawodowy sukces aktorka musiała jednak poczekać do 1993 roku. Wtedy to wcieliła się w rolę młodej lekarki z Bostonu, która zdecydowała się przeprowadzić na Dziki Zachód, by otworzyć własną praktykę w małym miasteczku. Serial "Dr. Quinn" z dnia na dzień stał się hitem, a Seymour zdobyła serca fanów na całym świecie.

Od tego czasu aktorka zagrała jeszcze w kilku filmach, ale dla fanów już na zawsze została ambitną i życzliwą doktor z popularnego serialu. W 1996 roku została nawet nagrodzona za tę rolę Złotym Globem, na koncie ma także nagrodę Emmy.

Jane Seymour to nie tylko utalentowana aktorka, ale także piękna i zgrabna kobieta, której urodą i imponującą formą zachwycają się fani z całego świata. W czym tkwi jej sekret?

Aktorka przyznaje, że stara się prowadzić zdrowy i zbilansowany tryb życia, dobrze się odżywia i sporo trenuje. Jane jest dosłownie zakochana w pilatesie - treningu, który nie tylko uelastycznia skórę i wysmukla ciało, ale również wzmacnia mięśnie głębokie i pozwala utrzymać ich sprawność. To jednak nie wszystko! Gwiazda "Dr. Quinn" dwa razy w tygodniu wykonuje trening siłowy.

Gdy go wykonuję, dostrzegam ogromną różnicę. Każde ćwiczenie wykonuję powoli, co prowadzi do zmęczenia, a całe moje ciało zaczyna drżeć powiedziała w rozmowie z serwisem "Closer Weekly".

Ta sportowa rutyna pozwala zachować Jane imponującą formę. Aktorka sześćdziesiątkę ma już dawno za sobą - w tym roku skończyła 73 lata, a figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.

Sharon Stone

W kolejnych latach Sharon Stone pojawiała się w takich kinowych hitach jak "Kasyno", "Szybcy i martwi", "Kobieta-kot" czy "Casanova po przejściach". Regularnie grała także w serialach.

Rola w "Nagim instynkcie" przyniosła aktorce miano symbolu seksu, od którego nigdy nie próbowała się odcinać. Wielokrotnie przyznawała, że przecież jest aktorką, więc musi dbać o wygląd i dobrą formę. Jak wyjaśniła w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue", jej sekret tkwi w zdroworozsądkowym podejściu do aktywności fizycznej oraz medytacji.

Ludzie wierzą, że aby dobrze wyglądać, trzeba chodzić codziennie na siłownię i podnosić niebotyczne ciężary. Tak naprawdę wystarczy regularnie się ruszać i od czasu do czasu wykonać trening z obciążeniem powiedziała.

Sharon Stone zdradziła, że wciąż stara się być bardzo aktywna, a krótkie serie ćwiczeń wykonuje nawet na planie zdjęciowym. Aktorka ćwiczy z hantlami, robi przysiady, pompki i deski.

Kiedy siedzę przy biurku, nakładam na ramiona opaski z obciążeniem. Zdziwilibyście się, ile można wykonać ćwiczeń, siedząc przy komputerze. To są małe rzeczy, ale naprawdę robią różnicę dodała 66-letnia dziś aktorka.

Sharon Stone w marcu tego roku Rex Features East News

Helena Vondrackova

Helena Vondrackova to czeska piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna, nazywana "królową czeskiej piosenki" i uwielbiana także w Polsce. Gwiazda wydała kilkadziesiąt albumów, z których większość nagrodzono srebrnymi, złotymi i platynowymi płytami. Sprzedaż jej krążków szacuje się na poziomie prawie 200 mln sztuk, co plasuje ją w czołówce światowych gwiazd muzyki!

Helena Vondrackova śpiewa w wielu stylach i gatunkach muzycznych oraz w kilku językach - po czesku, angielsku, niemiecku, polsku, rosyjsku, francusku, słowacku, włosku i japońsku, a nawet w łacinie. Artystka zwiedziła z koncertami prawie cały świat, nagrała kilkaset programów telewizyjnych i wylansowała wiele hitów z uwielbianym w naszym kraju "Malovany dzbanku" na czele. W Polsce znana jest także z przyjaźni z Marylą Rodowicz, z którą wielokrotnie występowała w naszym kraju.

Vondrackova to nie tylko ikona europejskiej piosenki, ale również piękna, szczupła kobieta, od wielu lat zachwycająca imponującą formą. Choć gwiazda skończyła już 76 lat, to zaraża dobrą energią, a sylwetki mogłaby jej pozazdrościć niejedna, dużo młodsza kobieta.

Energię mam po mojej mamie. Ona też była taka temperamentna i stale pracowała. Lubię ludzi i spotkania z nimi. Poza tym też uprawiam sport, sama pielęgnuję ogród, mam psa, kota, bardzo dużo podróżuję po świecie – uwielbiam morze zdradziła w rozmowie z "Super Expressem".

Helena Vondrackova dba także o regularne treningi - uprawia gimnastykę oraz jogę i korzysta z masaży.

Helena Vondrackova podczas występu w Sopocie Wojciech Strozyk/ Reporter

Mariola Bojarska - Ferenc

Mariola Bojarska-Ferenc to polska gimnastyczka artystyczna, dziennikarka i producentka filmowa, ale przede wszystkim pierwsza polska propagatorka zdrowego stylu życia i regularnej aktywności. Bojarska należała do kadry narodowej w gimnastyce artystycznej, a po zakończeniu kariery została instruktorką fitness i członkinią światowych organizacji fitness: IDEA Health and Fitness Association i International Chiropractor’s Association.

W połowie lat 80. Mariola Bojarska została prezenterką serwisu sportowego w "Dzienniku telewizyjnym" TVP, a od lat 90. prowadziła w TVP 2 programy gimnastyczne takie jak "Studio Urody" czy "10 minut tylko dla siebie", zachęcając Polki do regularnych treningów i dbania o zdrowie. To ona spopularyzowała w naszym kraju zapomniany dziś już trochę callanetics, a później pilates, body ballance i jogę fit.

Mariola Bojarska skończyła w styczniu 63 lata, ale ani myśli o emeryturze. Trenerka aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie zachęca fanki do regularnej aktywności fizycznej i wrzuca krótkie, autorskie treningi. Bojarska wciąż jest wierna gimnastyce, ale trenuje również marsze, do których zachęca wszystkich swoich obserwatorów. Perfekcyjna figura trenerki i niesamowita energia, którą zdaje się zarażać dosłownie wszystkich to najlepsza wizytówka jej wieloletniej pracy.

Ewa Skibińska

Od wielu lat wielką fanką sportu jest także Ewa Skibińska - polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, która na ekranie debiutowała w połowie lat 80 niewielką rolą Ewy Borecznej w melodramacie "Głód serca". Chwilę później pojawiła się w serialu Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog" VIII". Uznanie krytyki i publiczności zdobyła natomiast rolą Oli Watowej w ekranizacji autobiograficznej opowieści "Wszystko co najważniejsze".

Prawdziwą popularność i miłość fanów przyniosła Ewie rola Elżbiety Walickiej, żony Bruna w hitowym serialu TVP2 "Na dobre i na złe". Aktorka ma również sporo wielbicieli wśród widzów serialu Polsatu "Pierwsza miłość", w którym wciela się w rolę Teresy Kopytko-Żukowskiej. Od 2017 roku związana jest także z Teatrem Powszechnym w Warszawie.

Ewa Skibińska skończyła w tym roku 61 lat, ale można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał. Aktorka zachwyca młodym wyglądem i piękną sylwetką, przyznając, że sekretem jej formy jest miłość do sportu. Skibińska regularnie trenuje na siłowni, ćwicząc pod okiem trenera personalnego.

Ruch jest dla mnie szalenie ważny. Umarłabym bez niego. Dostarcza mi endorfin, dopaminy powiedziała w w rozmowie z serwisem WP Kobieta.

Ewa Skibińska od lat zachwyca urodą VIPHOTO East News

Grażyna Torbicka

Sport kocha także Grażyna Torbicka - jedna z najlepszych i najpopularniejszych polskich prezenterek telewizyjnych, a prywatnie córka prezenterki telewizyjnej Krystyny Loski i działacza piłkarskiego Henryka Loski. Torbicka debiutowała w "Sportowej niedzieli" u boku samego Włodzimierza Szaranowicza, w kolejnych latach pracowała w dziale literackim Teatru Telewizji, prowadziła autorski program "Kocham kino" oraz liczne festiwale i konkursy, wybory miss i Festiwal w Sopocie.

W latach 2006–2009 Grażyna Torbicka zasiadała w radzie Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, a w 2007 roku została dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym. W marcu 2016 roku odeszła z TVP, a dwa lata później premierę miał jej autorski program, który realizuje dla TVN Fabuła. Prowadzi także audycję "Kocham cię kino" w Radiu Zet.

Grażyna Torbicka wielokrotnie przyznawała w wywiadach, że dwie z jej największych życiowych pasji to kino oraz sport. Prezenterka od lat stawia na regularny ruch, lubi długie spacery z psem, jazdę na rowerze oraz jogę. Nic dziwnego, że 65-latka może się pochwalić idealną figurą, ma mnóstwo energii, wciąż jest aktywna zawodowo i ani myśli o emeryturze.

Grażyna Torbicka może się pochwalić idealną formą VIPHOTO East News

