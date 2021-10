Patrycja Wieja znana jest z miłości do sportu - uczestniczka programu "Projekt Lady" jest instruktorką fitness, specjalizującą się w treningach na trampolinach i miłośniczką zdrowego stylu życia. Wieja nie boi się również nowych wyzwań - próbowała już sił w programie "Ninja Warrior", ale ostatecznie musiała pogodzić się z dyskwalifikacją. Teraz wierzy, że w klatce MMA pójdzie jej zdecydowanie lepiej!

Patrycja Wieja zawalczy na Fame MMA. Jej przeciwniczka to gwiazda "Top Model"!

O tym, że Wieja pojawi się na najbliższej gali Fame MMA wiadomo już od kilku miesięcy. Przeciwniczką instruktorki fitness będzie znana z programu "Top Model" oraz Instagrama Karolina "Way of Blonde" Bruszczyńska. Silna i wysportowana blondynka wygrała swoją poprzednią walkę i jest przekonana, że równie sprawnie poradzi sobie z "Lady", ta jednak także wierzy w swoje możliwości:

- To już za tydzień! Cieżko pracowałam, aby wyjść w pełni gotowa na to starcie! Co prawda w dwa miesiące nie nauczę się tego co prawdziwi wojownicy uczą się latami, ale obiecuję że dam z siebie wszystko. Jaki jest mój plan na walkę ? Wyjść i zaskoczyć! Czy to będzie jednorazowe starcie czy dłuższa przygoda? Jak myslicie? Sama nie wiem. Jednego jestem pewna! Chce poczuć te emocje! Dajcie znać z kim widzę się na żywo w Arenie Gliwicach! - napisała kilka dni temu na Instagramie Wieja, a fani momentanie okazali jej wsparcie, życząc powodzenia.





Obie zawodniczki dzielą się z fanami przygotowaniami do walki, a Way of Blonde przyznaje, że już nie może się doczekać wejścia do klatki. Trzeba przyznać, że przed Patrycją Wieją trudne zadanie, bo jej przeciwniczka góruje nad nią nie tylko doświadczeniem, ale na jej korzyść przemawia także wygrana walka. Jak myślicie, która z nich świętować będzie w weekend zwycięstwo?





