Paulina Łaba - Torres odwzorowała zdjęcie z mężem sprzed lat. Ale historia!

Paulina Łaba - Torres i Tomasz Torres są szczęśliwym małżeństwem od dwóch lat. Niewątpliwie połączyła ich wspólna pasja - oboje kochają muzykę i postanowili związać z nią całe swoje życie, rozumieją więc wzajemnie swoją potrzeby oraz bolączki i wspólnie świętują sukcesy.

Sympatyczna para dała poznać się widzom w programie "Power Couple" - Paulina i Tomasz wciąż udowadniali w nim, że są najlepszymi przyjaciółmi i doskonale się rozumieją, w efekcie doszli nawet do ścisłego finału!



Obecnie małżeństwo odpoczywa na Malediwach i na bieżąco relacjonuje swój urlop na Instagramie. Teraz na profilu Pauliny Łaby - Torres ukazały się dwa wyjątkowe zdjęcia, a wokalistka postanowiła podzielić się z fanami ich historią.



Instagram Post

Żona muzyka Afromental pokazała zdjęcie sprzed lat. Ale historia!

Żona muzyka Afromental opublikowała na Instagramie dwie urocze fotki. Na obu para pozuje na plaży, na tle błękitnego morza - Tomasz trzyma żonę na rękach, a ona wpatruje się w niego z miłością. Do zdjęć Paulina dołączyła zaskakujący wpis:

- Znajdź różnice - My dziś na Malediwach vs my w dniu ślubu na Zanzibarze (Grudzień 2019). Mieliśmy jechać w podróż poślubną 3 miesiące po naszym ślubie, do USA.. ale los zadecydował za nas! Wycieczkę do Stanów musieliśmy odwołać z wiadomo jakich względów.. cierpliwie poczekaliśmy na nasz Honeymoon ale opłacało się!

Okazuje się, że jeszcze dwie inne pary przyjechały w tym samym czasie na swoją podróż poślubną, w tym jedna z nich tydzień temu wzięła ślub w Grecji!;-) Coraz więcej par decyduje się na ślub za granicą i wcale nas to nie dziwi ;-)



Ps. Podpowiem, że tu na Malediwach również można zorganizować ślub, albo jeśli ktoś szuka wyjątkowego miejsca na zaręczyny to hotel oferuje romantyczne kolacje na plaży przy świecach ;-)



Także.. No Panowie.. do dzieła - napisała żona Torresa na Instagramie zdradzając, że choć pandemia pokrzyżowała im szyki, udało im się wreszcie zorganizować swój miesiąc miodowy.

Instagram Post

Fani momentalnie zasypali parę gratulacjami, a część z nich przyznała, że wciąż czeka na swój miesiąc miodowy, niektórzy odkładają go już nawet kilka lat! Wpis Pauliny postanowił skomentował także Tomasz:



- Różnica jest taka, ze na pierwszym zdjęciu kocham Cię jeszcze mocniej niż na drugim. I tak z każdym dniem coraz bardziej - napisał.



Jak można wywnioskować z wpisu małżonkowie cieszą się, że pobrali się z dala od Polski i teraz także korzystają z uroków wakacji na pięknych Malediwach. A co wy myślicie o ślubach w egzotycznych krajach, z dala od pochmurnej Polski?

Instagram Post

