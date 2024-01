Spis treści: 01 Penelope Cruz cała w bieli. Od stylizacji gwiazdy trudno oderwać wzrok

Penelope Cruz zachwyciła w bieli. Słynna aktorka, którą można podziwiać w filmie "Ferrari", wzięła udział w 14. gali rozdania nagród Governor.

Penelope Cruz cała w bieli. Od stylizacji gwiazdy trudno oderwać wzrok

49-letnia gwiazda zaprezentowała się w sukni Chanel. Kreacja Cruz składała się z trzech warstw, które przypominają nieco baletową spódniczkę. Gorset sukni zdobiły kwiatowe wzory w białe i szare barwy. Oprócz tego, znajdowały się na nim złote guziki z logo znanej marki. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała w kreacji niczym panna młoda.

Gwiazda nie zapomniała o odpowiednich dodatkach. Do stylizacji dobrała białą, pikowaną torebkę Chanel ze złotym łańcuszkiem oraz diamentową biżuterię. Uwagę przyciągał też makijaż - Cruz zdecydowała się na klasyczne i eleganckie smokey eye, a usta pomalowała szminką w brązowym odcieniu.

Zdjęcie Penelope Cruz w sukience Chanel / Rex Features/EAST NEWS / East News

Jak Penelope Cruz dla o formę?

Patrząc na najnowsze zdjęcia gwiazdy trzeba przyznać, że czas się dla niej zatrzymał. Jak Cruz dba o formę i urodę? Okazuje się, że jej recepta na zdrowie i smukłą figurę nie jest zbyt skomplikowana. Cruz stosuje dietę śródziemnomorską, unika cukru i produktów mlecznych. W jej menu zawsze znajdzie się miejsce dla owoców. Aktorka lubi owsiankę, jajka, sok z selera. Przygotowuje też białkowy shake. Gwiazda regularnie pije wodę i unika alkoholu. W rozmowie z "Elle" wyznała kiedyś, że stara się wysypiać.

- Potrzebuję siedmiu lud ośmiu godzin snu. Jeżeli nie pracuję, ćwiczę rano - przyznała Cruz.

W utrzymaniu formy pomaga jej joga, pilates i taniec.

Aktorka starannie dobiera produkty do pielęgnacji. A zna się na tym bardzo dobrze, ponieważ w przeszłości prowadziła swój salon piękności. Cruz na co dzień się nie maluje, a mocniejszy makijaż zostawia na czerwony dywan i inne oficjalne wyjścia.

Penelope Cruz: kariera i życie prywatne

Penelope Cruz od lat znajduje się w gronie najbardziej znanych aktorek Hollywood. Gwiazda jest określana mianem muzy reżysera Pedra Almodovara. To właśnie dzięki roli w jego filmie "Drżące ciało" (1997) jej kariera nabrała rozpędu. Jednak to rola w kolejnym filmie reżysera "Wszystko o mojej matce" stała się jej przepustką do Hollywood. Później Cruz grała już w amerykańskich produkcjach takich jak np. "Vanilla Sky", "Gothika", "Głowa w chmurach" czy "Sahara". W 2006 roku zagrała w filmie "SexiPistols" wspólnie ze swoją przyjaciółką Salmą Hayek.

W 2009 roku zdobyła Oscara za tytułową rolę w filmie "Vicky Christina Barcelona" Woody’ego Allena. Cruz jest również znana z roli w czwartej części "Piratów z Kraibów".

Jej mężem jest aktor Javier Bardem. Para ma dwójkę dzieci.

Zdjęcie Penelope Cruz i Javier Bardem / SplashNews.com/East News / East News

