Świat z trwogą obserwuje sytuację na Ukrainie, która została zaatakowana przez siły rosyjskie. Władimir Putin 24 lutego wypowiedział sąsiadowi wojnę, ogłaszając rozpoczęcie "specjalnej operacji wojskowej".

"Okoliczności wymagają od nas zdecydowanych i natychmiastowych działań" - powiedział podczas wyemitowanego przez telewizję Rossija 24 wystąpienia prezydent Rosji. I ostrzegł inne kraje przed próbą "mieszania się" w ten konflikt. "Odpowiedź Rosji będzie natychmiastowa i doprowadzi do takich konsekwencji, jakich nigdy nie doświadczyliście w swojej historii" - zagroził sprzymierzeńcom Ukrainy. W piątkowy poranek w sieci pojawiły się wstrząsające zdjęcia i nagrania z Kijowa, który znalazł się pod ostrzałem rakietowym Rosjan. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu do narodu poinformował, że sankcje Zachodu są niewystarczające, by powstrzymać inwazję wroga.

Na dramat Ukrainy już wczoraj zareagowało mnóstwo postaci ze świata show-biznesu. Oświadczenia w tej sprawie wydali m.in. książę Harry i Meghan Markle, Cardi B oraz Stephen King. W gronie osób, które publicznie wyraziły solidarność z naszym wschodnim sąsiadem, znalazły się również polskie gwiazdy. "Jestem przerażona. Jak to jest możliwe w Europie w 2022 roku?" - napisała na Instagramie Anja Rubik. "Całym sercem z Ukrainą. To się nie dzieje naprawdę. Nie wierzyłam, że tak się stanie..." - wtórowała jej Joanna Koroniewska. "Nie ma większego zła niż wojna. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy solidarni z Ukrainą" - napisała Anna Lewandowska. Reakcją na rosyjski atak podzieliła się także Ewa Chodakowska. "Raniutko zadzwonił budzik. Sięgnęłam po telefon, wyłączyłam budzik i otworzyłam wiadomości z zamiarem przeczytania urodzinowych życzeń. Zamiast nich przeczytałam informacje o ataku Rosji na Ukrainę. Poczułam napływające łzy do oczu... Z okazji 40 urodzin mam tylko jedno życzenie. Niech zapanuje na świecie pokój" - napisała w zamieszczonym na Instagramie poście trenerka.

Teraz na temat rosyjskiej inwazji wypowiedział się też znany brytyjski dziennikarz Piers Morgan.

- To akt wojny bandyty, który uważa, że reszta świata nie ma odwagi ani woli, by go powstrzymać... To haniebne

- potępił działania Putina w opublikowanym na Twitterze poście.

Swojego oburzenia nie kryła także Annie Lennox.

- Jaką cenę muszą płacić zwykli ludzie za koszmarne szaleństwo i brutalność inwazji i wojny? A może to tylko wymyślna mistyfikacja? Taktyka zastraszania? Groźba? Przepraszam za tę mroczną refleksję, ale miałam przywilej żyć w "spokojnym" świecie, odkąd urodziłam się dekadę po zakończeniu II wojny światowej. W żaden sposób nie biorę tego za pewnik i dlatego sądzę, że wojna jest niedopuszczalnym, odrażającym barbarzyństwem

- napisała słynna szkocka piosenkarka.

Wtórowała jej nominowana do nagrody Grammy, urodzona w Moskwie amerykańska wokalistka Regina Spektor.

- Byli i nadal są na świecie prawdziwi naziści. Na Ukrainie miliony cywilów są wciągane w bezsensowną wojnę, a w Rosji dzieci posyła się do walki na pewną śmierć. To przerażające...

- napisała artystka.

