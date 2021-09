Polka na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata 2021 roku. Kim jest Lidia Morawska

Kim jest Lidia Morawska?

Lidia Morawska ma 69 lat i jest wybitnym profesorem w School of Earth and Atmospheric Sciences na Queensland University of Technology.

Jako jedyna Polka znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi 2021 roku "Time'a".

Magazyn docenił wkład, jaki Lidia Morawska włożyła w pracę dotyczącą rozpoznania transmisji aerozolu w kontekście rozprzestrzeniania się COVID-19. Polka razem z zespołem naukowców starała się zmniejszyć ryzyko zarażenia się wirusem w różnych środowiskach.

Lidia Morawska od lat bada jakość powietrza i jego wpływ na ludzkie zdrowie, ma na koncie setki publikacji naukowych i jest doradcą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



Reklama

Kto obok Lidii Morawskiej na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata?

Oprócz Lidii Morawskiej na liście "100 najbardziej wpływowych ludzi świata" uwzględniono zarówno znane osoby ze świata show-biznesu, polityki czy sportu.

Znaleźli się tam m.in. książę Harry i jego małżonka Meghan Markle, którzy opuścili Wielką Brytanię i tym samym odcięli się w znacznym stopniu od brytyjskiej rodziny królewskiej, były prezydent Stanów zjednoczonych Donald Trump, Billie Eilish, Britney Spears, amerykańska gimnastyczka Simone Arianne Biles czy Ngozi Okonjo-Iweala, czyli pierwsza Afrykanka, która stanęła na czele Światowej Organizacji Handlu.

Kontrowersyjny niektórym może wydawać się obecność w rankingu jednego z najważniejszych przywódców talibów Abdula Ghaniego Baradara.

Na liście "Time'a" w tym roku dominują kobiety, bo jest ich aż 54.

Czytaj również:

Była gwiazdą okładki CKM. Co robi dziś?